時昌迷你倉大火死因｜張耀升拍擋離火場即倒下　說：張sir唔見咗

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間不幸殉職，他們的死因研訊今（23日）續。助理消防區長黎健武出庭作供，他指當日中午進入火場，已見火從天花溢出，火場溫度更高達150至200度，下午5時煙霧變得濃烈。死者張耀升及其拍檔於晚上7時進入火場，惟約15至20分鐘後，張的拍擋獨自撤出，他即躺在地上，但意識清醒，很緊張地說：「唔見左阿sir！快啲入去搵佢！」



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

助理消防區長黎健武供稱，他在案發時隸屬消防煙火特遺隊，兼任訓練學校煙火特遣教官。另每當發生3級火警，他所在的隊伍亦須到火場進行火勢風險評估，以協助制定滅火策略。

首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場。(詳看下圖)

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天花有火溢出溫度高達200度

黎憶述，他於當日下午約1時與其他隊員抵達現場，設置入口指揮站。黎其後與3名高級消員進入火場進行動態風險評估及灌救，並使用熱能顯像機測量倉內溫度，初時在天花板位置量出溫度約為攝氏50至60度。後來沿通道直行至第三條橫巷，見到天花有明火溢出，打橫佔據整個走廊，當時溫度攝氏150至200度。他與隊員見狀以消防喉筆射水，火勢一度減退，惟在數秒後回覆原狀。他們本欲繼續推進，但發現前方有鐵架阻礙，遂決定撒退。

下午5時煙霧變得濃烈

黎續稱，當日下午5時，火場的煙霧變得濃烈，助理消防區長余家銳遂下令關閉在3樓電梯大堂的正壓鼓風機，並於約15分鐘後再度重開。數分鐘後，火場煙霧有改善的跡象。其後，黎與高級消防隊長、兩名坍塌搜救專隊隊員第4度進入火場，分別負責灌救及爆破儲物倉門。

張的同伴獨自撤出火場即躺在地上

黎續指，同隸屬於坍塌搜救專隊的死者張耀升，與消防員尹健偉於約7時奉命進入火趁救火。在他們進入火場前，黎先向其講述場內情況，包括有兩條消防喉，其中有一條卡住了等，但沒有提及能見度及溫度。惟在兩人進入火場後約15至20分鐘，只有尹一個人獨自撒出並躺在地上，但意識清醒，很緊張的表示：「唔見左阿sir！快啲入去搵佢！」

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)