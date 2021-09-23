Friends With You角色雲集西九　太空館變微笑菠蘿包　宣愛3周

旅發局與大型國際藝術裝置「Friends With You」合作推廣香港文化藝術，今日（23日）起至10月14日，在西九文化區藝術公園展出12個巨型充氣公仔，供市民打卡欣賞。因為疫情兩年未能外遊的陳氏夫婦慨嘆，以往每年至少有兩次外遊，現在唯有在香港到處看展覽，大讚旅發局十分用心，他們一早從網上得知消息，今日特地前來打卡。



旅發局與「Friends With You」合作推廣香港文化藝術，今日（23日）起至10月14日，在西九文化區藝術公園展出12個巨型充氣公仔。（廖雁雄攝）

12個大型充氣裝置宣揚愛、和諧與和平

旅發局早前推出「香港．大城小區」—「西九龍」項目，鼓勵市民以藝術文化新角度探索西九龍，其中大型國際藝術裝置「Friends With You」已到港，宣揚愛、和諧與和平的角色化身12個大型充氣裝置，連同吉祥物神秘嘉賓，今起一連三星期在西九文化區藝術公園讓市民盡情打卡。

12個巨型充氣公仔魅力非凡，開放首日已吸引大批市民打卡。（廖雁雄攝）

Rainbow Worm與Jelly全球首度亮相 Little Cloud 高過3層樓

Friends With You由國際藝術家Samuel Borkson及Arturo Sandoval lll組成，透過創作角色宣揚和諧及歡樂的訊息。當中最矚目角色包括Little Cloud、Rainbow、Rainbow Worm和Jelly。其中，白雲形狀的Little Cloud一點也不「Little」，是全場最巨型的充氣雕塑，闊15米，高10米，高過3層。而Rainbow亦個頭不小，闊9米，高4.6米，比小巴車身還要長。至於Rainbow Worm和Jelly，則是全球首度亮相的新角色，當中。Jelly更會化身吉祥物神秘驚喜出場。

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市民：笑笑口的公仔十分可愛

祝先生一家四口今日從沙田來到西九文化區，本身想喝咖啡、一家人消磨一下時間，沒想到被剛剛開放參觀的公仔吸引。他們爭先與公仔合照，更指「笑笑口」的公仔十分可愛，大讚：「旅發局都幾用心。」

何小姐和男友早前在網上得知消息，相約在今日下午第一批前來「打卡」。他們指出本身都喜歡在全港各處打卡，今日前來亦覺得公仔的設計不錯，回去會向朋友推薦。

困港兩年無得外遊 打卡夫婦讚：啲公仔係大型嘅 幾唔錯

陳氏夫婦過去每年都要外遊兩次，疫情以來已經悶在香港2年。二人經常在香港看展覽、打卡，早前也在網上了解有相關的展覽，今日下午特別前來，「今次啲公仔係大型啲嘅，幾唔錯。」

毋須預約 黃雨三號風球暫停開放

大型藝術裝置今日於4時至晚上9時30分開放，之後24日起至10月14日，朝11晚9時半開放，最後入場時間為晚上9時。參觀毋須預約，但須瀏覽Friends With You 專頁，留意最新消息和「綠黃紅」顯示輪候情況。在展區附近錄得強風、天文台將發出三號或以上強風信號，黃色、紅色或黑色暴雨警告將暫停開放。

太空館「微笑菠蘿包」成焦點打卡位

另一個不容錯過的打卡點是變身成巨型「微笑菠蘿包」的香港太空館，太空館「招牌」菠蘿包外型將貼上Friends With You角色笑臉，限定三星期。