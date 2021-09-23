排球總會DQ五家球會資格　競委會介入　促開除會籍需客觀具透明度

香港排球總會今年5月，突然解除5個本港排球會的正式會員資格。競爭事務委員會今日（23日）作出回應，指正了解事件並要求有關人士提供資料，重申行業協會應基於具透明度、合乎比例、非歧視性及客觀的條件及程序，才可開除會籍，並告知原因，不符合要求開除會籍規則，或會被視為具有損害競爭目的或效果。



競爭事務委員會指出，留意到排總決定取消ALPS沙灘排球組織、力臻排球隊、青龍排球會、葵青女子排球隊及仁濟排球會的「正式會員」會籍所引起的關注。

競委會現正了解事件，特別是會否引起《競爭條例》下的競爭問題。競委會正要求有關人士提供資料，而任何人士如有相關資料，可致電 3462 2118 或透過電郵(enquiry@compcomm.hk)與競委會聯絡。

+ 4

會員應有機會上訴

競委會重申，行業協會的入會規則應具透明度、合乎比例、不含歧視成分、按客觀標準訂定及可就入會被拒提出上訴。這些準則亦同樣適用於暫停現有會員會籍、開除會籍及退會的條件及程序。

行業協會應基於具透明度、合乎比例、非歧視性及客觀的條件及程序，才可開除會員的會籍,並需告知開除會籍的原因。該會員亦應有機會提出上訴。不符合要求的入會及開除會籍的規則，或會被競委會視為具有損害競爭的目的或效果。

ViuTV電視劇《男排女將》中，「力圖排球隊」的原型力臻排球隊日前發表聲明，稱遭排總現屆董事局「無理解除正式會員資格」，葵青女子排球隊、仁濟排球會、ALPS 沙灘排球會和青龍排球會亦指出，遭排總解除正式會員資格。事件曝光後，引發排球界及社會熱議。

排總發聲明回應，指早於上屆董事局已有會員投訴並請求推翻有關決定，但不獲受理，遂由今屆董事局續理，並稱上屆董事局決定未符客觀標準，故認為早前其他會員的投訴成立。