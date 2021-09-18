男排女將｜原型「力臻」被排總解除會員資格：資源操控在誰手中？

ViuTV電視劇《男排女將》由鄧麗欣（Stephy）、顧定軒（Zeno）、MIRROR成員Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Tiger（邱傲然）、Jer（柳應廷）擔崗主演，組成之球隊「力圖」的原型實為香港男子排球隊「力臻」，故事講述球隊由丙組聯賽晉身至甲一聯賽的勵志過程，劇集憑着熱血劇情累積不俗口碑，日前原班人馬更重聚拍攝《力圖打排球》，「力臻」球員亦有助陣。不過，「力臻」周六（18日）在球隊IG發布聲明，控訴早前被香港排球總會現屆董事局無理解除正式會員資格：「多支球隊一直默默耕耘，為本地排球努力付出卻得不到丁點資源，究竟資源操控在誰手中？奧運熱潮過去，你還支持運動員嗎？本地運動員面對的不公平，你還會正視嗎？」帖文獲日前代表港隊出戰奧運的羽毛球員謝影雪讚好。



「力臻」周六（18日）在球隊IG發布聲明，控訴早前被香港排球總會現屆董事局無理解除正式會員資格。（IG／＠aspiring_volleyballteam）

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聲明全文

就本會於早前被香港排球總會現屆董事局無理解除正式會員資格一事，本會謹此聲明：

上屆董事局依香港排球總會有限公司《組織章程大綱》審批本會資格，確認本會近年於推動香港排球運動發展的貢獻，決議通過本會成為正式會員的申請。然而本會卻於2021年5月11日收到現屆董事局透過秘書處來信，通知已決議解除本會正式會員資格，本會對此決議表示堅決反對。

香港排球總會現屆董事局於本年5月11日發出的信函中，指出有其他會員就本會成為正式會員一事提出質疑及投訴，並於本年4月20日決議通過解除本會正式會員資格，信中未有清晰說明董事局解除本會資格的合理理由及依《組織章程大綱》中何章何節所賦予的權力合法地解除本會正式會員資格。

本會作為正式會員之一，應有與其他會員對等的權利，董事局竟然只基於某會員的質疑及投訴，便通過決議解除本會正式會員資格，卻又未能提出合理理由及合法依據，此舉實有損本會正式會員的權益。

本會自成立後，十多年來努力不懈，積極參與各類賽事，屢創佳績；致力培訓年青球員，球隊日見規模，在排球界作的貢獻及地位實有目共睹，而本會希望進一步參與排球事務，卻被無理解除正式會員資格，實在令人憤慨及遺憾。

本會在此再次聲明，對於香港排球總會董事局解除本會正式會員資格的決議表示堅決反對，並將繼續就事件向有關機構投訴，要求董事局向本會及公眾交代，清楚解釋決議的合理理由及合法依據，為本地排球運動營造一個公平、公正及透明的環境，以持續推動排球運動的發展。