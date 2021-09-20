復必泰疫苗︱輝瑞與BioNTech：產品對5至11歲兒童有效

美國輝瑞藥廠（Pfizer）9月20日表示，它與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫苗對5至11歲兒童有效。輝瑞擬盡快向美國食品和藥物管理局（FDA）及歐洲藥品管理局（EMA）等提交數據，尋求獲批緊急使用授權。
輝瑞疫苗由美國藥廠輝瑞和德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發。它在中國的商品名稱是「復必泰」（Comirnaty）。
輝瑞稱，研究人員在2,200名5至11歲兒童進行的臨床試驗，結果顯示疫苗是安全以及看來能引發強大的免疫反應。
試驗進行期間，兒童接種的劑量，是青少年及成人接種劑量的三分之一。第一針及第二針相隔3周注射。
如果美國食品和藥物管理局（FDA）審批這項申請的時間，與它審批疫苗用於12至15歲青少年的時間一樣，5至11歲兒童或可在萬聖節時進行接種。
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值得留意的一點是，兩間公司並無披露關於試驗的一些詳情，包括參加試驗的兒童當中，有沒有人在接種後出現罕見副作用，即患上心肌炎（Myocarditis）或心包膜炎（Pericarditis）。
美國疾病控制和預防中心（CDC）正在密切監察有人在接種mRNA疫苗出現這些問題的情況。CDC稱它多發生在青少年及年輕成年人身上，尤其是男性，且較常在接種第二劑後數天後發生。
CDC稱，接種後出現心肌炎或心包膜炎後，一般在接受治療以及休息後會很快康復。