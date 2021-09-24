袁國勇團隊研究：低溫染新冠病毒炎症可加劇　呼籲市民冬天前打針

當冬季來臨時，新冠肺炎疫情有加劇風險。香港大學微生物學系講座教授袁國勇、臨床副教授陳福和及研究團隊，公佈最新研究結果，在金黃敘利亞倉鼠進行的研究中發現，攝氏12至15度的低溫，可加劇新冠病毒感染後的嚴重程度。研究人員建議所有符合接種條件的市民，在這個冬天前應接種新冠疫苗，以減低一旦在冬天染病後的嚴重性。



研究將倉鼠分別飼養在攝氏12至15度低溫、30至33度高溫及21度的室溫環境下，然後三組倉鼠均注射相同劑量的新冠病毒在鼻腔內。研究人員在不同日子收集倉鼠的鼻甲骨組織、氣管組織和肺部組織，分析病毒活躍情況。

袁國勇及研究團隊發現低溫感染新冠病毒病情會更嚴重。（資料圖片/廖雁雄攝）

研究發現在感染後的第7天，所有低溫飼養的倉鼠，呼吸道組織有更高的病毒滴度和病毒載量，肺部出現嚴重發炎和出血。與室溫組和高溫組倉鼠相比，低溫組的倉鼠於感染病毒後第7天炎症損傷仍持續存在，幾乎沒有恢復跡象。另外，低溫組倉鼠的口腔拭子病毒載量在第10天至第17天亦較高，但血清中和抗體滴度則在感染後第7和第30天明顯較低。

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今次研究結果顯示，低溫度會加劇新冠病毒散播能力、感染後的嚴重程度、增加促炎性細胞因子及趨化因子的水平，並可抑制受感染倉鼠的中和抗體反應。研究亦顯示，在低溫下病毒能更有效地在倉鼠的呼吸道中複製，導致更嚴重的炎症和呼吸道持續損傷。有關研究結果已在著名醫學期刊《Clinical Infectious Diseases》發表。