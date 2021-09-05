黃偉綸料新界北新市鎮容28萬人　研提前2024年展開新田落馬洲項目

發展局局長黃偉綸今日（5日）在網誌表示，新界北新發展區是中長期土地及房屋供應重要措施之一，包括三個具發展潛力地區—新界北新市鎮、文錦渡、新田／落馬洲發展樞紐，涉及超過1,500公頃土地，預計可提供不少於10萬個單位，容納不少於28萬人口，同時發展創新及科技等，創造約20萬個就業機會。他相信發展區鄰近深圳口岸經濟帶，可把握粵港澳大灣區高速經濟增長帶來的機遇，發展潛力無限。



提供約13萬個職位

新界北新市鎮位於上水、粉嶺東北面，約1,100公頃（包括約160公頃棕地），規劃署總城市規劃師周日昌預計，新市鎮最少可容納約20萬人口，提供約13萬個職位。

至於新田／落馬洲發展樞紐，涵蓋總面積約320公頃的土地（包括逾80公頃的棕地），約有一半為私人土地。根據初步土地用途規劃，該發展樞紐可支援住宅發展項目，提供約3.1萬個單位，容納約8.4萬名居民，同時提供用地作經濟及就業用途，創造約6.4萬個就業機會。樞紐會利用新界西北新鐵路線—北環線的新田站，釋放該區的發展潛力。

善用地理優勢 發展科研及現代物流等新興行業

新界北新發展區位處策略性邊境位置，涉及五個口岸，便利往來深圳及粵東地區。周日昌說，新界北新市鎮與文錦渡，位處邊境位置，接近深圳、羅湖、蓮塘工業區等，可善用地理優勢，發展科研、現代物流、倉儲及其他新興行業。

至於新田／落馬洲發展樞紐，其北面設有企業及科技園，可供創新科技之用；加上位置相鄰落馬洲／皇崗口岸，方便跨境交流，並可配合落馬洲河套地區「港深創新及科技園」發展，加強與深圳科研發展的協同效應。

至於交通配套，周日昌表示，政府正進行的《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，探討香港鐵路及主要道路基建的未來布局，包括連接新界北所需的策略性運輸基建。視乎發展區的規模及相關的研究結果，會考慮適當的南北走向運輸連接，方便將來的居民往來附近的新市鎮或市區。

期望3年內完成規劃及工程研究

立法會財委會7月中通過撥款支持新界北的發展，當中約8億元是為新田／落馬洲發展樞紐進行勘查研究及詳細工程設計的費用，當局會研究進一步爭取提前於2024年展開工程，讓人口和企業提早入伙；其餘2億元是為新界北新市鎮及文錦渡展開規劃及工程研究，期望可在3年內完成研究，以盡早分階段開展工程。