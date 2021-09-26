水警失蹤｜海上走私猖獗　關注組總結疫情以外　尚有兩個原因

警方女高級督察林婉儀昨（25日）在沙洲對開反走私行動期間，墮海失蹤，至今下落不明。新冠肺炎疫情下海上走私猖獗，有關注組分析指，內地及香港兩地遲遲未通關，香港免稅政策下部分商品較便宜、加上內地客較相信港貨品質，三大原因令疫下走私情況未止，建議設立深圳版的「新田購物城」，港人管理、可享關稅優惠或豁免，令內地客毋須購買水貨或走私貨。



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北區水貨客關注組：海上走私多往蛇口

新冠肺炎疫情持續超過一年八個月，中港兩地未通關，令走私由陸路改為以水路為主，早前一段數十隻走私快艇從港珠澳大橋一字排開高速行駛短片引起關注。

北區水貨客關注組召集人梁金成形容「震驚、誇張」，認為不少香港商品較內地便宜、內地客較相信港貨品質，故需求沒有因疫情而停止，估計疫情令兩地往來不及疫情前便利，導致陸路走私情況放緩，轉為海上走私。但梁指出，過去亦有水路走私，主要是大型家電、機械商品、貴價水果等，亦受供應鏈影響，水路走私多往蛇口，而陸路走私則往羅湖或落馬洲。

立法會批發及零售界議員邵家輝亦認為，受疫情影響通關，但內地對香港商品仍有一定需求，加上疫情持續超過一年，不法之徒按捺不住鋌而走險，走私貴價產品圖利。

梁金成認為，不少香港商品較內地便宜、內地客較相信港貨的品質，故需求沒有因疫情而停止。（資料圖片）

倡建深圳版「新田購物城」

梁金成以澳門為例，早前通關後口岸出入境旅客量大增，令拱北的水貨客活動猖獗，情況如疫情前的上水，預視全面通關後的上水情況相若。他認為以吸引內地自由行旅客作定位的新田購物城雖然停運，但可考慮在深圳覓地重開，出售有關稅優惠或豁免的香港商品，並有港人管理，一來避免全面通關後內地客蜂擁而至，二來內地客更便利購買平價及有信心保證的商品，亦有利打擊水貨及走私情況，達至雙贏。

疫情前，上水是水貨客集中地。（資料圖片 / 黃偉民攝）

沙洲一帶近內地水域 「大飛」接貨可快到蛇口

有知情人士指出，自去年初疫情封關，海上走私越趨嚴重，走私熱點由南丫島轉移至機場對出、屬水警西分區管轄範圍的沙洲一帶海面，以便走私「大飛」接貨後，以較短的距離最快到達內地蛇口落貨。貨物包括凍肉、海鮮食材、海味、消費品及高價電器等，每年偷運貨物數以十億元計。

知情人士稱，「超級大飛」速度快，機動性高，靠近內地水域，水警及海關船隻難以追截，所以更加有恃無恐，日以繼夜在海上穿梭往還，並把港珠澳大橋橋墩當作聚腳點，無懼警方掃蕩。