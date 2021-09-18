消費券戰績放榜　八達通贏在起跑線　專家：電子錢包唔會有出路

消費券首期2,000元陸續派發，財政司司長陳茂波今（18日）在電台節目表示，以消費券刺激市道和經濟的做法收效，「起碼旺咗丁先，人流多咗」。

至於4大電子支付平台中，大贏家誰屬？陳茂波表示，70%人以八達通領取消費券，約20%使用AlipayHK，餘下的10%則由WeChat Pay和Tap & Go攤分。

有經濟學者認為，植根本港20多年的八達通成大贏家是預料中事，除了其滲透率高贏在「起跑線」外，亦簡單易用，但預料消費券計劃完結後，約一半商戶和市民會退場，直言計劃無法達到目標，更盤點出3大「死症」，包括政府未有積極使用、過度批出電子支付平台的牌照等，認為政府藉今次計劃「踢一腳後」，以後不用再硬推。



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中文大學經濟系副教授莊太量表示，70%市民以八達通領取消費券乎合預期，「我諗都差唔多架喇，一定係絕對dominate，7成唔係話一個好意外嘅數字」，他又指，八達通可以用以購買日常用品，以及乘車，餘下三個主攻網上購物，加上市不欲學習新的支付模式，令本港已獨佔龍頭的八達通再下一城。

莊太量：計劃完結後預料約一半商戶及市民退場

至於另外3個平台的「死因」，莊太量指，政府一直以來僅使用一、兩個電子支付平台收費，「如果政府唔收，就冇乜人用嘅，店唔安（裝），店唔安（裝），市民就更加唔用」，他形容電子消費券只是「踢咗一腳先」，但並未能培養市民使用電子支付工具的習慣，商戶亦未適應有關手續費，相信熱潮難以持續，4大平台在消費券計劃完結後，恢復收取手續費時，預料會有約一半商戶退場，亦會一半市民不再用電子錢包。

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他強調，電子支付並非新鮮事，WeChat Pay和AliPay數年前剛落戶香港時，亦有推出大量優惠，惟市民取用所有優惠後，便沒有繼續使用，相信今次情況亦會一樣，「因為你有八達通喺度，呢個係原有喺度已經好好嘅野，而你電子錢包又冇一樣好好嘅野超越八達通喎」，認為有關平台無法取代八達通，亦難以並駕齊驅。

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政府濫發電子支付相關牌照致市場極度飽和

他盤點本港電子支付的多個「死症」，除了佔本港經濟4分1的政府未有積極響應外，他認為，政府亦濫發電子支付相關牌照，「國內十幾億人都係得嗰兩個主要支付工具」，惟本港只得約700萬人口下，卻有16個平台獲發牌照，市場已極度飽和，「一個社會唔需要咁多支付錢包加嘛，最好就一個，最多就兩個，因為大家方便丫嘛，如果自己用嗰個，佢都唔係主流嘅，咁你就擔心佢（商戶）有冇安（裝）呢？」另外，客戶若荒廢有關平台太久，可能會被收手續費，亦是另一死症。

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莊太量直言，電子消費券計劃無法達到政府發展電子支付和刺激經濟的目標，「睇一樣野好簡單，結構性問題係需求少、供應多，就一定會執加嘛」，「除非政府每個月持續畀5,000蚊消費券，咁就可以撐住個市場，但一收水個問題又喺返度」，而不少八達通用戶或會在日常生活中花光所有消費券，無法推動額外消費。他強調，單純支付的電子錢包「唔會有出路」，「唔一定要發展？點解一定要發展電子錢包呢？」

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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香港互動市務商會會長方保僑同樣早料八達通成終極大贏家，他認為八達通植根香港20多年，市民已習慣使用，消費券計劃只是加強八達通在商戶的滲透，惟其餘三大平台僅打入香港3、4年，滲透率較低，加上政府在公布讓4大支付平台參與計劃後，只得約一個月宣傳期，令3間輸在起跑線的平台難入打入市場。

雖然方保僑亦認為，在消費券計劃結束後，亦會有商戶退出電子支付平台，但他較莊太量樂觀，相信市民已被培養使用電子錢包的習慣，只會有兩至三成人告別電子支付，而今次計劃亦只是為本港的電子支付發展揭開序幕。

AlipayHK：用戶使用二維碼乘車增

AlipayHK回應指，很榮幸能成為最多市民選擇領取政府消費券的電子錢包。在政府消費券及AlipayHK商戶優惠券刺激下，AlipayHK用戶消費能力有所提升，對合作商戶的生意亦有顯著帶動。

在8月，AlipayHK本地消費總交易金額較7月增加超過110%，其中最多用戶選擇在門店使用消費券，線上交易成為第二多人使用的消費場景。公共交通工具升至第三，顯示在優惠或有津貼下，用戶將樂意使用二維碼乘車。今年以來已有約70萬AlipayHK用戶使用過易乘碼乘搭公共交通工具，期望盡快推動將政府交通津貼及長者優惠等涵蓋到電子錢包。

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