澳門疫情｜檢測站凌晨現人龍　居民教一招避人流　拆解最新情況

澳門上周五（25日）錄得兩宗新冠肺炎輸入關連個案，澳門檢疫酒店金皇冠中國大酒店爆發疫情，兩名尼泊爾籍保安員疑被隔離人士感染，並證實同樣感染變種病毒Delta。澳門政府當時宣布，由即日起進入即時預防狀態，並繼今年8月初，第二度啟動全民檢測，為期3日。澳門應變協調中心今表示，截至今早9時，已採樣482,229人次。

有居於澳門的讀者向《香港01》表示，昨晚至今日凌晨，利瑪竇中學的檢測站仍然出現大排長龍的情況，現場約有過百人排隊。但讀者解釋，因不少居民較預約時間早到場，卻不獲安排提早檢測，因此才出現長龍。下文將拆解澳門最新的情況。



+ 5

澳門曾於8月初開啟全民檢測，因當時新增4宗確診個案，包括1宗輸入個案和3宗相關本地感染。當時澳門市面一度出現恐慌，包括多個檢測站大排長龍，部分商店出現市民搶購的情況。相隔約兩個月，澳門政府對全民檢測的措施作出調整，例如改為新增預約檢測，並提供實時輪候情況的網站，每小時4次發布實時資訊，包括等候人數、預計輪候時間、已預約人數等。

相關閱讀︰新冠肺炎｜澳門失守一家四口染疫 超市爆搶購潮 政府即臨時限購

傳新澳門理事長林宇滔今早表示，雖然預約系統及報人數系統初期有出錯，不過整體情況已相比上次有所改善，包括設關愛站（長者及殘疾人士無須預約）分流，而市民檢測快則於數分鐘內完成，長則亦於半小時內完成。他本人提前預約，約50分鐘內便完成檢測。

+ 6

雖然澳門第二次全民檢測的情況明顯有改善，但仍有讀者向《香港01》表示，昨晚至今日凌晨，利瑪竇中學的檢測站仍然出現大排長龍的情況，現場約有過百人排隊。但讀者稱，因下班時間接近深夜，故預約晚上11時半至12時的時段檢測。當時不少居民較預約時間早到場，卻不獲安排提早檢測，因此才出現長龍。「未夠鐘去到都冇用，個籌係寫住12點就12點先入得。」

但讀者亦表示，若選擇於日間檢測，輪候時間或需花時約1小時。而翻查今日下午2時澳門檢測站的最新情況，確實有檢測站輪候人數達180人，等待時間估計為36分鐘。

此外，亦有讀者為了避開人流，反其道而行，預約清晨5時半的時段，於鄭觀應公立學校檢測。讀者指，當時檢測站入口無人排隊，除了職員外空無一人，整個檢測過程於數分鐘內完成。「冇人，完全暢通無阻！檢測完買個早餐食都仲得。」