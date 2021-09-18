市民搶外傭竹篙灣名額感折磨　羅致光︰想像自己係佢哋都發惡夢

港府昨晚（17日）公布，明日（19日）起暫停接受竹篙灣檢疫中心外傭預約，以檢視預約流程及後勤安排。勞工及褔利局長羅致光今日（18日）解釋，明白每日9時要準時「搶位」壓力相當大，僅50個名額成功率低，並同意有人指是折磨：「想像自己係佢哋（預約人士）都發惡夢，係相當大挑戰」。

然而他指，外傭來港確診率高，如每日開放更多名額，或觸發航班熔斷機制，「隨時訂機票無咗，仲失晒預算」。因此他強調，每日50個名額不會更改。羅致光又指，目前手頭上至少有兩間酒店正在洽談，首要考慮是否符合檢疫酒店要求，包括通風系統等。



羅致光承認，外傭檢疫逐日搶位令人感覺折磨，正與酒店商議合作，研究新安排。（資料圖片）

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羅致光今日在商台節目《政經星期六》指，手上沒有準確數字，仍有多少名外傭等待來港，料亦數以千計。惟每日開放50間房供預約，成功率相當低，並直言「每日如是，失落感、壓力亦相當大」。因此他指，計劃在竹篙灣檢疫中心開放後，初步檢視預約至入住整個流程安排，再決定預約程序，以及800間房數目的調整空間等。

（預約檢疫中心）對個別家庭幫自己姐姐喺個邊等緊過嚟嘅壓力相當大；實際上每個外傭來香港流程嘅要求好多…… 加埋香港要簽證，又要訂酒店、又要訂飛機，我想像自己係佢哋（外傭僱主）都會發惡夢。 勞工及褔利局長羅致光

新抵港菲傭確診率達7% 憂加名額反觸發航班熔斷機制

不過羅表示，由8月30日至9月7日，在200名到港菲傭中，確診率達7%，直言如開放每日數以百計外傭來港，恐啟動航班熔斷機制「僱主仲失晒預算，欲速則不達，隨時訂機票無咗」。他指，目前三間來往本港及菲律賓的航空公司中已有兩間因熔斷機制被停飛，「如果國泰都守唔住，就飛都飛唔到嚟」。

羅致光形容，安排外傭入住竹篙灣檢疫中心猶如開一間新酒店，是「摸住石頭過河」，惟強調每日50個名額不會更改。他又估計，菲律賓來港外傭「風險位」，或因外傭須於馬尼拉居住數日處理證明文件，故將會與領事館溝通，檢視是否可改善流程。