油旺變天｜預告重建範圍　團體憂劏房户被逼遷　或借機「落釘」

市建局在2017年開始展開油麻地、旺角地區規劃研究，經過4年時間終於周五向立法會提交研究報告，建議在面積212公頃的範圍內，分5大發展節點，並將部份範圍劃為「建議整合街道」發展。文件中雖未有確實指明重建用地，不過以顏色標示涉及的範圍。

根據過往市建局重建程序，於宣布啟動重建後，當局會即日派人到場進行人口凍結工作。本土研究社陳劍青指，居於該區的劏房户獲得的資訊未必流通，擔心他們於重建前已被業主逼遷。而市建局於開始重建程序前，已指出潛在的重建範圍，不排除或有「落釘」情況出現。



市建局於2017年起研究油旺重建，於4年後發表報告。（資料圖片）

市建局於周五向立法會提交油旺地區規劃研究報告，當中建議五大發展節點，並將部分範圍列為「整合街區」，將小型街區整合成為較大和較完整的地盤，即透過「封街」或「殺街」等方式，日後可提供首置盤及其他私人住宅/混合用途發展。

文件框畫涉及範圍

文件內未有指出涉及「整合街區」及五大發展節點的確實用地，僅用顏色標示範圍，亦未有具體指出重建涉及的工作。不過將文件內的發展範圍，對比市建局的重建地圖及政府的地理資訊地圖，可大約對比出涉及的大廈及街道。《香港01》曾向市建局查詢有關重建工作的確實範圍及展開人口凍結的工作時間表，市建局指將於立法會會議上交代，暫時未有補充。

過往有預告地區性重建計劃

近年市建局亦有預告地區性重建計劃，包括於6月時曾指會研究重建西灣河和黃大仙，將涉及共500至600幢大廈，期望1年內完成。而市建局亦市深水埗提出「小區規劃」方案，涉及16公頃的深水埗舊區範圍。

為避免有人「落釘」，即於舊樓重建前買入有關單位以於日後收樓時獲賠償，一般不會預先公開重建項目的地址。根據市建局過往重建工作程序，市建局會在項目的開始實施日期，即刊憲報當日進行凍結人口調查。所得資料將被用作日後核實受重建影響人士可獲現金補償或安置安排的資格的基礎，並於公布重建項目當日宣布收購政策。

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本研社憂重建「消滅」基層劏房户

本土研究社陳劍青稱，日前公布重建的長沙灣兼善里項目，市建局早於2019年6月的網誌中提及兼善里重建工作，並於今年6月的網誌重提該項目，指「市區更新資訊系統」可協助規劃工作，包括將官地納入發展。他認為事件反映市建局已不介意有人借重建項目投機，甚至有人「落釘」。

他指，雖然油旺重建未有提供確實的重建範圍，不至於「打開口牌」，但不排除於潛在重建區內會出現投機行為；加上區內有不少劏房户，他們未必即時獲得重建的資訊，擔心於重建開始前他們會被逼遷。他又稱，重建後只設首置盤單位，一般基層市民未能負擔，質疑油旺重建名為改善居住質素，實則「消滅」該區劏房户。