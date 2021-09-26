油旺變天｜殺街騰出空間撥房屋發展　碧街、弼街納整合建議範圍

市建局在2017年展開油麻地、旺角地區規劃研究，經過4年時間，向立法會提交研究報告。該局建議在面積212公頃的範圍內，分5大發展節點，並透過「整合街區」、即殺街及封街作房屋發展。

文件顯示，涉及「整合街區」的範圍包括油麻地碧街、弼街部份範圍，亦有部分較短的街道及休憩空間被納入範圍内。本土研究社陳劍青擔心會加高發展密度，形容為「打劫社區資源」，更會加劇住屋問題。規劃師學會會長李建華則認為，市建局需要注意對區內人流及車流的影響，並要借機改善區內公共空間的規劃。



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「殺街」面積納入發展項目

根據市建局提交文件，由於油麻地及旺角研究範圍內的道路佈局，屬於網格狀的形式，道路空間比例相對較高。研究提出整合區內道路網絡，封閉多餘的道路，提供更多行人路及休憩用地。報告建議透過「整合街區」的措施，將小型街區整合為較大和較完整的發展地盤，提供資助房屋及其他私人住宅或混合發展用途。

而「封街」或「殺街」所得的空間，報告建議面積可計算在發展項目的總樓面面積內。市建局指，有關方法可增加重建潛力之餘，亦可增加休憩用地和行人通道，而整體交通及運輸網絡並不會受到影響。

市建局指，在重建過渡期間，有關道路將用作行人專用道，並為後期重建的現有建築物提供通道或緊急車輛通道。在整合街區全面發展時，道路則會關閉，並發展成為永久的休憩用地。發展商應為興建公共空間提供資助。

市建局又建議透過「地積比率轉移」，將發展潛力有限的「送出地盤」 ，改建為公共休憩空間或保育舊建築等，地積比率轉移到「接收地盤」的總樓面面積。

碧街、弼街被納入整合建議範圍

根據文件內的建議整合街區範圍，涉及油麻地碧街及旺角弼街等，而太子的大南街亦被納入範圍內。由於上述街道較長，料只有部份路段受影響。不過，亦有部份較短的街道全段被列入「封街」範圍內，包括大角嘴中匯街，榆樹街及松樹街等。

此外，部份被納入整合街區範圍的用地涉及公共空間，如砵蘭街休憩花園，窩打老道休憩花園等。於大角嘴一帶的建議整合範圍，則涉及不少工業大廈。

本土研究社陳劍青指，「封街」或「殺街」會令區內的發展密度加高，加劇住屋問題；亦將社區土地資源，轉為興建基層未能負擔的私樓或首置盤，變相為「打劫社區資源」。他指，就算市建局稱，會另覓地點興建休憩空間，亦會造成規劃問題。

規劃師：需留意對人流及車流影響

規劃師學會會長李建華指，市建局提出的規劃工具於本港未有先例。他指，由於油尖旺區內交通及人流密集，需要注意構成交通問題，亦要善用天橋等連接港鐵站，以免令行人道過份擠擁，認為市建局日後要清楚交代。他指，過往亦有加高部份用地發展密度的先例，如朗豪坊亦靠連接港鐵站解決人流問題。

他指，油旺規劃研究原意為改善舊區的居住環境，現時該區休憩用地空間小，加上未有清楚標示，往往不能滿足當區居民需要。他希望市建局可借重建計劃，改善當區的公共空間規劃。

當日後重建後，旺角、油麻地一帶料會增加多幢高樓。（立法會文件）

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