行山注意｜烏蛟騰食水缸大腸桿菌超標　供水網絡遍荔枝窩、鎖羅盆

水務署今日（27日）表示，在恆常水質監測期間，發現烏蛟騰食水缸抽取的食水樣本初步發現含埃希氏大腸桿菌，並今日確認有關化驗結果，數值為每100毫升1菌落數，超出香港食水標準每100毫升0菌落數。



署方表示，正聯絡位於可能受影響供水網絡，當中涉及田心村、新屋村、三家村等一帶村落的約200戶，範圍包括行山熱點九担租、荔枝窩、鎖羅盆等，已在可能受影響的地區安排水車或水箱，為有需要的居民提供臨時食水。



水務署表示，烏蛟騰食水缸的水樣本發現埃希氏大腸桿菌。（資料圖片）

標準為每100毫升0菌落數

水務署發言人表示，於9月23日和9月25日期間，從烏蛟騰食水缸抽取的食水樣本初步發現含埃希氏大腸桿菌，今日確認有關化驗結果，數值為每100毫升1菌落數。而根據香港食水標準，埃希氏大腸桿菌的標準值為每100毫升0菌落數。

發言人指出，水務署職員正聯絡位於可能受影響供水網絡，包括九担租、苗田、犂頭石、三椏、荔枝窩、鎖羅盆、鴨洲、牛屎湖、西流江、吉澳、烏蛟騰及其附近的田心村、老圍、新屋村、新屋下、嶺背、河背、三家村等一帶村落的約200戶，並提醒他們即時採取相應的預防措施，包括須將水龍頭的食水煮沸才作飲用、準備飲料或食物、製造冰粒、洗碗、漱口和刷牙。

▼荔枝窩▼



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可能與該食水缸受污染有關

水務署已在可能受影響的地區安排水車或水箱，為有需要的居民提供臨時食水。

水務署初步調查顯示，事件可能與該食水缸受污染有關，現正進行進一步調查。水務署已暫停使用該食水缸，並已安排清潔和沖洗與該食水缸相關的供水系統。署方會在恢復正常供水後通知有關用戶。