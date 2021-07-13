荔枝角配水庫上蓋半荒廢「曬草」 懲教署：未能開放作康樂用途

位於下葵涌華泰路的荔枝角食水配水庫上蓋坐擁寬闊平地，根據發展局及水務署的資料，該處面積佔達5,720平方米，惟目前以政府撥地形式，撥予懲教署作為勵敬懲教所的體育場地長期使用，現時用地丟空、野草及沙石處處，被指空間未有善用。今日（13日）的葵青區區議會上，有相關動議要求政府部門研究開放部分葵青區荔枝角食水配水庫上蓋予公眾作康樂用途。



+ 4

前葵青區議員蔡雅文早前向區議會呈交動議，指出現時荔景山上的休憩用地長期不足，人口卻不斷上升，區內居民如要享受野餐等家庭活動，往往需要前往其他區進行；而荔枝角食水配水庫上蓋鄰近住宅區、有交通接駁，是整個葵涌區少數可用作康樂用途的大型平地。惟他指，現時劃作懲教所足球場的範圍雜草叢生，亦只佔配水庫上蓋的一部分，換言之起碼有超過一半的土地未被充分使用，白白浪費土地資源。

蔡在文件中表示，荔景山區上的平地尤其珍貴，而該處因屬水務設施，不能興建大廈，景色卻可望及葵涌貨櫃碼頭、甚至遠眺維港一帶，屬難得既開揚又居高臨下的用地，而且只需增加少量設施接駁荔枝嶺路（如樓梯或斜台），便無需經已封閉的華泰路入口前往；又指根據懲教署網頁資料顯示，勵敬懲教所截至去年底只有27名在囚人士，而該處本身屬一所低度設防的懲教所，主要收容女性青少年，相信署方能採取必要措施，平衡保安與市民休憩空間的需求。

懲教署透過書面回覆指，荔枝角食水配水庫上蓋已獲批准興建康樂設施及休憩場地供該署使用。由於上述場地鄰近該署懲教設施，基於保安考慮未能將上述場地開放予公眾作康樂用途。

水務署則表示，在現行政策下，會配合促成善用配水庫上蓋用地作康樂和其他活動的合適建議，過去已有多個配水庫的上蓋用地已用作體育場地、休憩區、公園、遊樂場和訓練場地等，又指根據現行慣例，政府部門和私營機構如有合適計劃，可與該署接洽。而就荔枝角食水配水庫上蓋用地，發言人指由於相關範圍現時屬懲教處的撥地並由該部門管理，因此未能考慮新申請，惟該署對相關反映持開放態度。