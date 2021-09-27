消息：逃離檢疫酒店意大利翁已找回　一度返上環麗恩護老院

一名75歲外籍老翁由意大利來港後，入住尖沙咀華美達華麗酒店檢疫，但在昨天（26日）早上11時許逃離酒店，沿山林道步向彌敦道方向。



據了解，警方晚上已於港島區尋回這名男子，並將其拘捕。由他逃走計起，至今已達接近34小時。消息指，他曾到訪灣仔一間酒店，又曾到過位於皇后大道西的麗恩護老院，他在離港前便是住在這間安老院。



政府發言人表示，會按既定機制將該名老翁送到竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫衞生署衞生防護中心會於檢疫中心內盡快為他進行檢測；政府相關部門亦會考慮對該名男子作出檢控。



▼尖沙咀華美達華麗酒店▼



曾入住灣仔一間酒店 未有退房便離開

據了解，警方今天晚上於港島區尋回這名外籍男子，並將其拘捕。由他逃走計起，至今已達接近34小時。

消息人士透露，這名男子離開尖沙咀華美達華麗酒店後，昨天入住了灣仔一間酒店，但其後未有辦理退房手續便離開。他又曾經到訪上環皇后大道西的麗恩護老院，因為他在8月底離港前住在這間老人院，他今天到訪時問職員能否留在院舍內，職員遂報警求助。據悉，他現時已被送到竹篙灣檢疫中心隔離。

+ 5

護老院職員：意大利翁在門口已被攔截

記者致電上環麗恩護老院，職員表示該名老翁今晚7時許到達老人院，在門口已經被攔截，無進入過老人院，僅在門口位置逗留，今晚已經將門口位置及他坐過的座椅徹底消毒。職員解釋，因為昨天院舍曾接到檢疫酒店和警方查詢該男子有無到訪，知悉他逃離檢疫酒店，故今天一見到他便即時報警求助。

職員又指，老翁曾住在麗恩護老院，但上月底已經搬離，現已不屬該院住客。

意大利疫情嚴峻 周日逾3000人確診

意大利的疫情仍然嚴重，周日的新增確診個案超過3,000宗，這名男子上周六由意大利抵港，逃出社區期間恐會將病毒帶入香港。記者正向食物及衞生局查詢這名男子在昨天和今天的行蹤、他病毒檢測的結果、政府會否控告他、涉事酒店會受到甚麼懲處等問題。

《香港01》獲悉，一名由意大利抵港的男子，入境後住在尖沙咀華美達華麗酒店，但周日（26日）早上11時許逃離酒店後不知所蹤，酒店其後通報衞生署及警方，記者同日向政府查詢事件。不過，政府一直未有回覆，直到今天晚上7時才突然發稿承認事件，當時距離男子逃走已相隔大約31小時。