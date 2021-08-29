羅致光指港府沒設扶貧線　高於貧窮線照支援　將研年金與MPF配合

疫情下，綜援、長生津及職津只是失業人士及基層最基本援助，不少團體及政黨一直要求政府著力扶貧。不過，勞工及福利局局長羅致光今日（29日）發表網誌稱，對近來有研究員提到港府有一條「扶貧線」感莫名其妙，澄清香港福利制度中，為有經濟需要家庭提供援助的各項政策，會就不同目的及考慮因素設立不同收入或資產限額，所以香港基本上沒有一條「扶貧線」。

他又提到，長者生活津貼及公共年金配合，可為長者提供一個穩定收入，更可補足退休人士強積金未足以滿足基本退休生活的問題。為加強市民退休保障，日後需進一步探討如何加強年金與強積金的配合，處理香港人口退休人士所佔比例日升帶來的經濟挑戰。



羅致光在今期網誌表示香港基本上沒有一條「扶貧線」。（資料圖片/張浩維攝）

羅致光在今期網誌表示，除上兩期提到的公共房屋外，減貧及紓緩貧富懸殊的有效政策，還包括綜援、長者生活津貼（長生津）及在職家庭津貼計劃（職津）。其中，職津除了協助有需要人士脫貧外，兼有「防貧」作用，有助減低收入不均的情況。

至於綜援作為安全網，是幫助未能單靠自己能力賺取足夠收入的家庭，得以滿足基本生活需要。香港居民有依法享受社會福利的權利，更不應被貼上負面標籤。低津/職津的成立及持續改善，便是為較低收入的在職住，特別是育有兒童的住戶，提供財政支援。由於部份領取職津住戶的原收入已高於貧窮線，所以職津除了扶貧外，同時有助防貧，減低收入不均。

羅又指，長生津及公共年金的配合，可為長者提供穩定收入，日後需進一步探討未來退休人士比例上升帶來的經濟挑戰，首要是推行取消強積金對沖及強化強積金制度。

職津除了協助有需要人士脫貧外，兼有「防貧」作用。（資料圖片）