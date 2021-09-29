兩女認旺角警署外參與暴動　非領導角色不涉人命傷亡　囚27至34月

網民前年11月發起「三罷」行動，有示威者曾在旺角警署外聚集，向警署投擲汽油彈。涉案的2女1男被指在場參與暴動，其中2人更曾站在示威者前排，案件今日（29日）判刑，法官指暴動涉及逾百人，又有人擲汽油彈，但考慮到事件非在危險的情況發生，3被告也非帶頭或號召角色，事件中未涉嚴重人命傷亡，於是判兩女被告判監2年3月至2年10月，另一名剛成年的男被告則被判入教導所。



兩女1男被告：周雅桐（19歲，女，髮廊助理）、陳彥希（21歲，女學生）及張境祐（18歲），承認在彌敦道與太子道西一帶參與暴動，周被判監34個月；陳被判監27個月；張則被判入教導所。

周曾舉傘保護後方的人

辯方求情指，首被告周雅桐只是受現場環境影響，於是拿起雨傘保護後方的人士；次被告陳彥希則已感到後悔，明白自己的行為鼓催了他人參與；第3被告張境祐亦稱受群眾影響下才犯案。

當日有示威者向警署擲汽油彈

案情指，暴動事件期間，周站在傘陣及路障前排，亦曾在路障後蹲下並擔起傘及木牌作盾牌，而她身後的示威者則向警署擲汽油彈。張則曾蹲下移開一枝金屬桿，也曾站在前線，及曾與其他示威者推垃圾桶。

警方後來再次進行掃蕩行動，而3名被告均在現場附近被捕。周及陳的手套均被驗出微量柴油。

案件編號：DCCC314/2020