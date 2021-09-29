水警殉職｜消息：2消防員涉網發「嘲諷」言論遭投訴　正停職候查

水警高級督察林婉儀日前在反走私行動中墮海殉職，有市民在周一（27日）、即尋回林婉儀遺體當日去信消防處處長，投訴兩名消防員在社交平台「嘲諷」林婉儀，投訴人批評有關言論令人錯愕，予人「冒犯、輕蔑、冷酷及無情」。消息指，兩名被投訴消防員正停職候查。

消防處回覆《香港01》表示，正調查有關網上言論，強調處方備有「使用社交媒體網絡的指引」供隊員遵守，如發現涉及違規或違法行為，定必嚴肅跟進。



根據流傳的投訴信內容，有市民在本月27日去信消防處處長梁偉雄，投訴兩名消防員涉網上發布不當言論。（互聯網）

根據流傳的投訴信內容，有市民在本月27日去信消防處處長梁偉雄，指名道姓投訴兩名消防員，指他們在社交平台上留言：「開香檳慶祝」、「講真你地（哋）有今日真係抵死」、「算唔算自作孽」、「識食『海底撈』，梗係去到海底食啦，咁先夠新鮮嘛」。

投訴信重提當年迷你倉大火兩名消防員殉職一事，指他們與林婉儀一樣，都是為了香港付出性命，批評相關「嘲諷」言論令人錯愕，感到冒犯，是輕蔑、冷酷及無情。

消防處稱正展開調查 重申：非常注重屬員行為

消防處回覆查詢表示，消防處現正就有關的網上言論展開調查，重申該處一向非常注重屬員的行為和紀律，亦備有「使用社交媒體網絡的指引」供屬員遵守。如發現涉及違規或違法行為，處方定必根據既定機制嚴肅跟進。