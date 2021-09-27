水警殉職｜疫下海上走私升一倍　貨值增3億元　蕭澤頤﹕全力打擊

因應疫下陸路封關，走私客轉戰海上走私，組成船隊以螞蟻搬家的方式，高速往來中港水域運走私貨，遇執法人員追截時亡命逃逸，最終兩年間共3名關員及1名水警殉職。海關及警方於2019及2020年、疫情前後的走私破案數字，亦反映海上走私愈趨猖獗。以水警總區破案數字為例，升幅逾一倍，而檢獲的走私貨品市值由2019年的逾6,500萬元，大幅增逾4.5倍至2020年的3.68億元。



▼▼多圖看清走私案數字▼▼

根據警方提供的數字，水警總區於2019年全年就海上走私執法的涉及案件宗數為19宗，至2020年1月疫情爆發，陸路口岸封關，走私客改以海路行事，該年全年的案件宗數升逾一倍至41宗；至於今年首8個月已有38宗，是2019年的一倍。

檢獲的海上走私貨品市值及拘捕人數同樣明顯上升。2019年檢獲貨值逾6,500萬元，急增4.5倍至2020年的3.68億元；即使是今年首8個月，檢獲貨值已達9,600萬元。拘捕人數方面，2019年及2020年分別27人及66人被捕；而今年首8個月已有46人被捕，人數同樣遠超2019年。

至於海關的數據顯示，比較2019年及2020年全年，陸路走私數字由110宗減少一半至54宗，但海上走私則由91宗升近三成至120宗。而海關破獲海路、陸路及空運走私案，所檢獲的貨物市值，由2019年全年的4.76億元，升至2020年全年的8.08億元。

▼▼多圖看清走私案數字▼▼

受疫情封關影響，走私客改以海路走私為主，亦有關注組分析，內地及香港兩地遲遲未通關，香港免稅政策下部分商品較便宜、加上內地客較相信港貨品質，三大原因令疫下走私情況未止。走私客目無法紀，公然組成船隊運貨，甚至遇警追截時，為求脫身而超速逃逸，多次與執法人員或其他的船隻發生碰撞，危及自身及他人安全，導致4名執法人士殉職。

警務處長蕭澤頤今午多次怒斥走私客「冷血」，並承認因為近年內地陸路封關，走私活動明顯增多。對於針對海上走私犯罪，警方將加強與香港及內地相關執法部門合作，全力進行打擊。