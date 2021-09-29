無業男涉姦女同志　被告從未認是女性　網名Jan與林海峰洋名相同

無業男在女同志交友程式結識女子，並相約玩性虐（SM)遊戲時涉嫌強姦案續審。辯方開始盤問事主X，並指被告從有在訊息中自稱是女性，他在交友平台上所用的帳戶名稱「Jan」亦屬中性，與電台男主持人林海峰相同。X同意被告從未正面透露是女子，但她在訊息中一直稱呼被告「姐姐」，他亦未有反駁；辯方繼而指X雖聲稱是女同性戀者，但她其實是雙性戀者，X即回應說性取向可隨時間而改變，又重申她案發時是女同志。



被告在女同程式內填性向為TB

女事主X在辯方盤問時指，被告在女同應用程式「Butterfly」和她聯絡時，她認為對方是女性，因「Butterfly」是女同志交友平台，同時被告在性取向一欄填上「TB(Tomboy)」。辯方律師卻指，被告為到「Butterfly」開設帳戶，才選擇「TB」。X指不清楚被告用意，但承認被告從沒有正面指自己是女性。

辯方盤問時提到辯方的說法。(詳看下圖)

辯方爭議舔可有不同演繹

惟X指，她在訊息中叫被告為「姐姐」，被告未有否認。此外，被告在訊息中著X「奶我」。X認為此講法有指舔女性陰部的意味。辯方卻稱這不是唯一的演繹，X回應：「我未諗到其他演繹。」

X稱不知林海峰也叫Jan

就被告在「Butterfly」用戶名字為「Jan」，辯方指「Jan」為中性的名字，X不同意，認為它是女性名字。辯方便指，電台主持人林海峰其英文名字亦為「「Jan」，X回應指不知林海峰的英文名。

無想過被告對話指男女性交

辯方又讀出被告和X在案發前的訊息對話，包括被告稱：「好想我插你？」X回應：「係呀。」辯方問X她當時有否想過該說話，是指男性以陽具和女性性交。X即回答說：「完全無。」並解釋女同志之間的性行為，也有用手指或性玩具插入。

辯方續指被告曾在的多個訊息稱：「好想X你」女事主稱不能排除被告意思是以其男男性性器官與她性交，並說「而家好明顯佢係咁諗添。」

辯方指X實為雙性戀者

辯方又指，X雖自稱是同性戀，但其實她是雙性戀者。X即回應說性取向可隨時間改變，強調她於案發時期是女同性戀者。

被告曾子豪，30歲，被控1項強姦和1項非禮罪，控罪指被告於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內，強姦和非禮女事主X。X於案發時20多歲。

案件編號：HCCC34/2021