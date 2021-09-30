內地限電｜港商靠後備發電機供電　凌晨開工避罰錢　電費人工倍計

內地多個省份近日實施限電措施，不少工廠需要停工配命。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席、東莞港商劉達邦今日（30日）表示，其實早於8月已有限電，但中秋節開始限電延長，部分地區甚至一周限6日。

劉指現時生產成本上升，柴油發電機每度電1.8元，是以往的兩倍，租金亦由每月6萬元上升三倍至18萬元，有同業為了開工，選擇在凌晨非限電時段開工，但要支付雙倍工資。



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劉達邦今日在港台節目《千禧年代》上指出，今年8月起已有限電，但每周僅1至2日，在中秋節前兩日開始，已收通知本月21至26日要限電，工廠雖然有電力供應，但不准用電，如有違規將被處罰延長限電日數，據他所知，不同地方有不同限電要求，每周限電約3至5日，部分甚至限電6日，「基本上唔使點開工」。

發電機月租18萬元漲三倍

劉續指，限電措施對廠商影響十分大，一些沒有後備發電的公司需要停工，部份工廠即使有發電機可以24小時長開，但發電機數量有限，產量只得平時的八成，其公司因有後備發電機，可以繼續生產，但生產成本提高，亦由於沒有足夠電力，只有80%設備可以啟動。

劉又表示，現時每一度電約9毫半，但用柴油發電機卻要1.7至1.8元，電費雙倍計，以往租用1,000伏特發電機，每月大約6萬元，現時已漲價三倍至18萬，由於凌晨12時至早上8時沒有限電措施，部份同業會在凌晨開工，但要視乎員工是否配合，有可能要付雙倍人工。