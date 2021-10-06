施政報告｜降出售祖堂地門檻　補地價標準金額計劃擴至新界土地

行政長官林鄭月娥今日（6日）發表本屆政府任內最後一份《施政報告》，她建議為新界祖堂地「鬆綁」，考慮修改《新界條例》放寬出售祖堂地限制，民政事務局局長將與新界鄉議局成立工作小組，聯同發展局和其他部門，在一年內完成檢討並制訂具體修訂建議。

另外，工廈重建的「標準金額」補地價亦會延伸至新界用地，預料發展局和地政總署明年會推出計劃詳情。



祖堂地又稱「阿公地」，現時要在全體男丁宗族持分者同意下才可轉售，《施政報告》擬降低轉售門檻。（資料圖片/鄭子峰攝）

祖堂地又俗稱「阿公地」，主要是新界原居民鄉村的祠堂、廟宇及農地等，由宗族或家族以「祖」或「堂」的名義集體持有，並由司理負責管理，而司理轉售土地時，須獲得民政事務局同意方能執行。不過，現時出售祖堂地的門檻較高，需要所有同宗族男丁同意才能轉售。

一年內提具體修訂建議

林鄭坦言，雖然仍未掌握正式數字，惟強調新界有不少祖堂地可供發展，亦接獲不少意見仍修訂《新界條例》放寬出售祖堂地限制，並提供合理機制處理司理出缺問題。她在《施政報告》中亦表明同意修例，民政事務局局長將與新界鄉議局成立工作小組，聯同發展局和其他部門，在一年內完成檢討並制訂具體修訂建議。

另外，工廈重建的「標準金額」補地價亦會延伸至新界土地，發展局會將「標準金額」補價模式擴展至新發展區「加強版傳統新巿鎮發展模式」下的原址換地申請，發展局和地政總署會制訂計劃詳情，目標是明年首季推出。

活化工廈延至2024年

至於現有的兩項活化工廈措施，包括放寬舊工廈重建地積比率及免收整幢改裝的地契豁免書費用，將會一併延長至2024年10月，而「土地共享先導計劃」則會在2023年5月截止。