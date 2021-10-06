施政報告｜未來10年建33萬伙公營房屋　重建西環邨、馬頭圍邨

香港房屋問題嚴重，不少基層要住在環境惡劣的劏房，多名中央官員亦早已向治港官提出解決住屋問題的要求。新一份《施政報告》今日（6日）出爐，早前政府已表示，已成功覓得1.5萬伙過渡性房屋所需土地。林鄭月娥今日再表示，近日再獲得私人土地擁有人表示有意參加計劃，現建議再額外提供5,000伙過渡性房屋，使未來幾年可供應約2萬個單位。

此外，西環邨、馬頭圍邨現時樓齡達約60年。《施政報告》提到，會邀請房委會研究重建，並爭取把周邊土地納入重建地盤，以多建公營房屋單位。

林鄭又宣布，未來10年會興建33萬伙公營房屋單位，但承認未來十年的建屋量會出現「頭輕尾重」的現象，30多萬個單位可能只有三分之一在首五年落成。



新一份《施政報告》表示，會邀請房委會研究重建西環邨、馬頭圍邨。（資料圖片）

行會已批准大坑西邨落實重建

林鄭月娥表示，有見西環邨及馬頭圍邨有合適的遷置資源，以及原址重建有潛力供應更多單位，故會邀請房委會研究重建西環邨、馬頭圍邨，並爭取把周邊土地納入重建地盤，使相關市區用可多建公營房屋。

至於早前建議的重建大坑西邨計劃，林鄭透露行政會議近日已批准了由平民屋宇有限公司與市建局合作落實項目，先決條件是平民公司必須妥善安置原有租戶。

過渡屋資助額增至116億元

另外，運房局早前已表明，已覓得足夠土地提供原先承諾目標的1.5個過渡性房屋單位。林鄭月娥今日表示，近日再獲得私人土地擁有人表示有意參加計劃，故現建議再額外提供5,000個單位，令整體供應在未來幾年可增至2萬個，並將相關資助計劃的資助額增至116億元。

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長策再度「達標」 惟建屋量將「頭輕尾重」

此外，林鄭今日再預告長策再達標。她表示，在未來十年（2022-23至2031-32年度），政府已覓得約350公頃土地，可興建約33萬伙公營房屋單位，比去年公布的數字略高，足以滿足該十年期預計的30.1萬伙公營房屋單位需求。運房局將在今年府交代詳情。

但她承認，未來十年的建屋量會出現「頭輕尾重」的現象，30多萬個單位可能只有3分1在首五年落成，故已要求壓縮房委會建屋程序，而房委會和房協將更廣泛使用「組裝合成」建築法，房委會亦會在合適的項目採用新的採購模式，引入承建商一併負責設計和建造。

日後房屋供應量最高可達逾68萬

林鄭又指，政府積極推進「明日大嶼」填海工程、新界北多個發展區等的相關研究。視乎項目的研究結果，若假設住用地積比率為4至6.5，大型項目及策劃中的項目可望於中、長期提供約40萬至50萬個公、私營房屋單位。加上在《北部都會區發展策略》可供興建16.5萬至18.6萬個房屋單位的新開拓土地，2031-32年後的下一個十至十五年的供應可高達56.5萬至68.6萬個。

發展局長黃偉綸在9月曾預告，今年年底公布的長策10年公營房屋建屋目標會再次達標，並會較去年的31.6萬伙高。（梁鵬威攝）

不能輕言重推租置計劃

林鄭又指，政府不能輕言重推「租者置其屋」計劃。她解釋，編配公屋給輪候冊上的申請人，除了新建單位外，亦依靠目前每年約8,000個回收的公屋單位。若把住戶租用的單位變為可承繼或出售的資產，亦難以大量重建舊屋邨。

爭取未來十年提供170公頃土地建私樓

至於私營房屋，包括鐵路物業發展，她稱爭取未來十年準備好約170公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標，為市場提供可建約10萬伙的用地，當中數字並未計及市建局項目和其他私人土地發展項目，強調政府有信心私營房屋土地供應可維持穩定。