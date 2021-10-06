施政報告｜邀市建局研究荃灣、深水埗地區重建　研降低強拍門檻

本港房屋問題嚴峻，中央官員更多次開腔點出問題。特首林鄭月娥在最新一份《施政報告》提出，政府將研究修訂《強拍條例》，以降低強拍門檻，加快舊樓重建。另外，政府將邀請市建局參考油旺研究，在荃灣和深水埗舊區展開地區規劃研究。

至於早前曾已公布會推展的茶果嶺、牛池灣和竹園聯合村寮屋區重建計劃，林鄭今日透露，公營房屋單位數量由原先的6,300個大幅增至8,700個，由2029年起陸續入伙。



目前申請強拍的門檻，須先集齊八成業權。《施政報告》提出研究降低強拍門檻。（梁鵬威攝）

地產發展商現時可根據《土地（為重新發展而強制售賣）條例》（強拍條例），申請強制售賣令，以取得土地的所有權益，繼而推展重建工作。

《施政報告》表示，會研究降低「強拍條例」下的強拍門檻，以加快舊樓重建。林鄭月娥強調，在過程中，發展局會充分考慮小業主利益、樓宇狀況等因素，並聽取持份者意見。

此外，林鄭月娥又指，會邀請市建局參考剛完成的油旺研究，在荃灣和深水埗舊區展開地區規劃研究，以確定更新這兩個舊區的方案。

2010年業權門檻已由九成降至八成

翻查資料，政府曾於2010年降低重建強拍門檻，就3個類別的地段，由不少於90%業權降至不少於80%業權，即只要擁有該地段8成業權，就能強制拍賣餘下業權，當年修例由時任發展局局長林鄭月娥推動。