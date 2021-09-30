擬派員到院舍為長者打針　拒接種須家人簽紙　林正財強調非施壓

政府將於10間院舍推出先導計劃，為所有合適而沒有提出反對接種的院友，接種新冠肺炎疫苗。如家屬不贊成接種，則須提供原因及確認明白不打針會有包括死亡風險。

安老事務委員會主席林正財今日（30日）證實有關計劃，指現時安老院舍長者接種率只得個位數，相關先導計劃「只不過係少少微調」。他又強調並非施壓，「唔係唔聽家人意願，家人絕對有空間表達意願」。林又期望，有關計劃可在冬季前於全港院舍推行。



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林正財表示，鑑於聯合科學委員會更新指引，指院舍長者感染風險遠超接種新冠疫苗風險，而不接種疫苗感染新冠肺炎後死亡率，更或高達30%，建議除非長者有急症，其餘亦應盡快打針。林指，政府推行有關先導計劃，只是因應委員會建議，做法與過往院舍接種流感疫苗一致。他又強調，長者家人有空間表達意願。

林認為，有關計劃可解決因長者沒有家人或無法聯絡其家人，致不能打針情況。目前該批長者最高佔部份院舍人數一半。他重申，該批長者會由醫生作評估，考慮其「最佳醫療利益」，並強調「醫療一直係咁做，有手術都係咁，係行之有效」。

他又表示，部份長者因家人間有不同意見而未打針，於計劃之下，家人間可充分考慮長者不接種風險，作出更佳決定。

林正財期望，有關先導計劃可在冬季前於全港院舍推行。（張浩維攝）

林︰所有措施只係鼓勵長者接種

被問到如長者不打針又沒有簽署同意書，會否被追究？林正財回應稱「唔在乎追究問題，所有措施只係鼓勵長者接種」。至於何時於全港院舍推行，他則指，目前沒有時間表，因醫生要逐個院友評估，或需較長時間，惟期望可於冬季前推行。