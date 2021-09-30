社區檢測中心續為特定群組免費檢測　拒打針須出示醫生證明

政府現時要求餐飲業、酒吧、檢疫酒店員工等定期接受檢測，即使已完成接種疫苗，部分行業仍要接受檢測。食衞局公布，會繼續有相關要求，並為個別符合資格的人士提供免費新冠病毒檢測，但針對未完成接種疫苗，或因健康原因而不適宜接種疫苗的人士，檢測前必須出示醫生證明書或疫苗接種紀錄，才可獲免費服務。



政府繼續為特定人士提供免費檢測。（資料圖片／余俊亮攝）

食衞局發言人表示，香港持續錄得多宗涉及L452R變異病毒株的個案，考慮到變種病毒傳播力極高，認為有必要延續相關檢測安排，並為第五波疫情作準備。

早前政府已宣布，不再接納深喉唾液樣本作強制或定期檢測，所有特定群組人士的檢測均須以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行。而所有特定群組的人士，如非因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，必須自費進行定期檢測，故政府要求，檢測前須出示有效的醫生證明書或疫苗接種紀錄，個別群組亦須出示由相關機構發出的證件／信函／證明文件，以核實身分。