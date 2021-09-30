社總會長倫智偉續任整筆撥款督導委員　勞福局：長期離港考慮DQ

政府今日（30日）公布最新整筆撥款督導委員會的委員名單，任期將於明天（10月1日）起至2023年4月21日。除3位新委員外，名單中續有社總會長倫智偉，據《文匯報》早前報道，他於今年5月已離港。勞福局表示，若個別人士因已離開相關工作或服務，或長期不在香港，會考慮終止其任命，意味倫智偉上述的公職或會被「DQ」。



倫智偉（左）為社總會長，並曾任支聯會常委。（資料圖片）

按社總網頁，倫智偉至今仍為社總會長，他在今年7月辭去支聯會常委職務。據《文匯報》報道，他在今年5月離開香港並到英國。勞福局今日公布整筆撥款督導委員會名單，任期由明天開始，名單中繼續出現倫智偉的名字，並加入梁可欣、施清談和謝華穩3名新委員。勞福局局長羅致光觀迎有關委任。

《香港01》向勞福局查詢，有否委員多次沒有開會，或就有否安排網上形式會議安排，以及若成員多次沒有出席會議的處理方式。勞福局回應指，任命個別人士時，一般會考慮有關人士的相關工作經驗，或本地服務是否能就委員會討論的事項提出具建設性的意見，若個別人士因已離開相關工作或服務，或長期不在香港，會考慮終止其任命。