健康碼｜田北辰：過關前需先裝特別版安心出行　紀錄在港14天行蹤

港府官員及專家本周六（26日）在深圳與內地政府開會商討疫情防控，如何達至中港通關為重點，粵港澳「健康碼」對接亦是通關必須，對於用於通關的港版健康碼會包含的功能，坊間眾說紛紜。消息人士稱，香港相信可以協商屬於自己的健康碼模式，不一定要跟隨內地或澳門的形式。

立法會議員田北辰接受《香港01》訪問時則表示，據他了解，明年上半年才有望通關，屆時想到內地的港人需要先安裝「港康碼」，該程式將包括一個有紀錄功能的特別版「安心出行」，市民在香港14天內的行蹤會被備存至政府系統，資料亦可轉到內地，當港人北上後，內地政府亦可掌握其在香港的行蹤。他稱，只有打算過關的市民才需使用該程式，對一般市民無影響，不會強制全民安裝。



市民過關前要先紀錄14天在港行蹤

田北辰表示，中港一通關，除了香港人可以前往內地，內地人也會來港，內地政府希望掌握到這些人在香港的行蹤，一旦香港突然爆發疫情，也可即時阻止有風險因素的人士進入內地，因此日後若港人北上，就需先使用「港康碼」紀錄自己14天的行蹤；而訪港的內地人亦同樣需使用這個程式紀錄在香港之行蹤。

現時安心出行的資料只會儲存在市民自己的手機內。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他解釋，日後「港康碼」將包括一個有紀錄功能的「安心出行」，即市民使用港康碼內的「安心出行」時，該行蹤不單會儲存在自己的手機內，亦會備存至政府系統，資料亦可轉到內地，「會彈畀內地」，以便內地政府掌握到北上市民在港行蹤。現時香港市民使用的電話卡毋須實名登記，相信日後為了配合這項政策，北上人士或需使用實名登記的電話卡。

不過，田北辰強調，內地最不滿的是香港的檢疫安排，若這些防疫政策不改善，即使有「健康碼」也無用。

田北辰稱，日後北上前需先安裝健康碼，紀錄在港14天行蹤。（資料圖片／盧翊銘攝）

消息人士：香港可協商自己的健康碼模式

有消息人士指，健康碼並非現時通關與否的最主要考慮因素，對於香港是否需要參考內地或澳門去更新健康碼的功能，消息人士指相信香港可以協商自己的模式，但當進入內地後，就必須使用內地的健康碼。

梁子超強調，與內地互通的資料只需包括一個人的風險程度，而非該人在何時去了哪個地方等的詳細行蹤。 （資料圖片）

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，健康碼在通關上只扮演輔助角色，非最重要的因素。香港必須先嚴守外防輸入，一旦有個案出現亦要能夠迅速控制，這樣才能令內地安心開關。他指出，即使內地實行健康碼，但早前南京祿口機場爆疫時，該次傳播鏈亦遍及全國多個省份，可證明健康碼有其局限，無法阻止疫情擴散，「發生咗事先去下游追番，只係輔助工具，唔應該過度關注健康碼。」

被問到需否引入澳門或內地的健康碼模式，他直言難以在兩、三個月內更換新的系統並有效運作，「點搬過嚟只係空中樓閣」，他亦認為香港的「安心出行」能夠通知有相同曝露史的人士接受檢測，有其優點。

6月6日，廣東省廣州市天河區，一家藥店入口處張貼了顧客進店測量體溫、出示健康碼等要求和警示標語。廣東省藥品監督管理局5日晚發佈通知，如發現顧客健康碼「黃碼」的，不准入店購藥，並指引到醫療機構就診。 （中新社）

專家倡港版健康碼可加入顏色俱別不同人風險

不過，梁子超認為若能夠在程式內顯示一個人的風險程度，亦有助通關。若使用安心出行人士收到檢測訊息，代表其與確診者曾到訪同一地點，如果能像內地和澳門般，以顏色等方式去區別這批有風險因素的人，並轉換為二維碼顯示，將有助與內地、澳門的系統對接，令當地政府了解這名入境者的風險程度，再決定是否接納其免檢疫入境。

他稱，若有人在入境內地後，其風險程度才有所變更，例如他離港前接觸的人成為確診者，港府需設法通知到該名人士，但該人士入境內地後，或不再使用香港電話卡，因此兩地政府亦需研究如何處理這種情況。

8月20日零時，北京該輪疫情首例本土確診病例所在小區——龍躍苑二區正式解封。圖為解封後，居民進入小區掃健康碼和行程碼。（中新社）

梁子超強調，與內地互通的資料只需包括一個人的風險程度，而非該人在何時去了哪個地方等的詳細行蹤。他稱，由於香港手機非實名制，估計日後入境內地的人可能需在出發前21天內使用實名登記的手機。

記者向食物及衞生局、創新及科技局查詢政府正如何改良健康碼等問題，兩個部門均著記者參考食衞局局長陳肇始在9月29日時的說法，並無補充。而陳肇始當天在立法會表示，港府在去年11月已完成開發健康碼轉碼系統，資科辦一直與廣東省及澳門團隊合作，提升轉碼系統的功能，將疫苗接種紀錄加入轉碼功能內，相關系統將在三地通關安排落實時投入服務。