全港首個戶外智能停車場見鶵型料11月啟用　初步收費曝光時租24元

運輸署宣布開展的７個自動泊車項目，當中位於荃灣海盛路的智能停車場，更預計為全港首個最先落成的項目。《香港01》記者近日於海盛路智能停車場工地外觀察，停車場外框成形。

據停車場營辦商辦事處表示，預計智能停車場11月正式啟用，現時已可在附近空地泊車，待11月就可「上架」。根據停車場外張貼的收費資料，現時私家車月租3,100元，時租則為24元。惟辦事處指，目前張貼的是10月價格，到11月智能泊車系統啟用後泊車費仍未確定。



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荃灣海盛路的自動泊車項目，政府最早於2018年提出，並於去年底由建榮行（國際）發展有限公司，以約15萬元承租。該停車場將提供245個車位，包括不少於75個自動泊車系統。停車場料使用「拼圖型自動泊車系統」，即以機械式裝置，將汽車移動至空泊位。

《香港01》記者近日於現場觀察，暫時海盛路停車場內，已安裝約5個大型框架，現場海報介紹為「首個戶外智能停車場」，三層升降橫移車架即將落成。現時車架旁的空地已開放泊車，門外亦有掛上收費表，目前私家車時租24元，月租收費3,100元，亦設夜泊及全日泊，收費分別為60元及130元，同時提供輕型貨車及電單車泊位。

停車場外掛有收費表，惟辦事處職員指，收費暫時只能確定10月有效。（鍾妍攝）

《香港01》向停車場職員查詢，對方指智能停車架料今年11月啟用，現時停泊於空地的汽車，未來可改泊於智能泊車架上。至於收費表上的價錢是否最終定價，職員稱「我淨係可以同你講，10月仲係呢個價」，至於啟用智能系統後的收費，仍有待公司確認。

《香港01》曾按海報上的電話，致電詢問停車場價錢，接聽的職員指，收費查詢要由停車場辦公室方面回答。