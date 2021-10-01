消費券｜今起可領第二期　長者批分期派不便　有市民「摸門釘」

第二期電子消費券今天（1日）起發放，市民如選以八達通領取消費券，需到便利店或港鐵站公共交通補貼領取站拍卡，記者今日到銅鑼灣便利店視察，不少市民排隊「嘟卡」，領取消費券，當中以長者為主。



有長者認為，分期派發安排不便，申請程序亦較複雜，「可以再調整下」；亦有「摸門釘」長者因遲了交表，無法於今日領取第二期款項。



OK便利店近日再推出領取消費券現金獎賞，市民在推廣期內，於便利店以八達通成功領取消費券，就可以額外獲贈20元OK現金券。70歲鍾伯伯稱首期款項在地鐵站領取，其後得知到OK便店利領取有額外優惠券，故特意前來。

他認為，分期派發安排較不便，自言首期2000元在一周內已用完，主要用於買藥，「上咗年紀，都係買藥物，買一次都要幾百蚊」。鍾又認為，不少長者申請消費券時資料有誤，導致無法領取，「係有啲論盡，可以再調整下」，直言程序太過複雜，「好多老人家唔識用手機程式」。

80歲郭伯伯到便利店拍卡後，始知希望「落空」。（黃詠榆攝）

長者冀用消費券買麵包、日用品

至於約70歲的余婆婆居於附近，自言不諧上網，由申請到領取消費券，皆由便利店職員幫忙。她認為，政府派錢已很好，不介意分期派發，稱今日即時領完，打算到超市購買日常用品、麵包、飲品等，不打算買奢侈品。余認為，八達通消費方式方便，「嘟落去就得」，惟不清楚第三期款項何時派發。

若9月1日領首期 需待11月1日才獲發第二期

不過，有市民到便利店拍卡後，始發現希望「落空」。居於沙田區的80歲郭伯伯，今日趁假期到銅鑼灣逛逛，原打算領取第二期款項，但卻不成功，誤以為程序出錯。郭稱，自己於9月1日始領取第一期款項，翻查資料，如9月1日才領取第一期款項，要待11月1日才可領第二期款項。