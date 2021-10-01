消費券｜今起發放第二期　零售管理協會料市道未必即時熾熱

第一期電子消費券於今年8月發放，今日（10月1日）則會發放第二期。政府昨公布8月份零售業銷貨額數字，按年增11.9%。香港零售管理協會主席謝邱安儀今早於港台節目表示，升幅與業界預期相若，當中部份行業超出期望，如眼鏡業、鞋履類的升幅達六成。不過她亦指，留意到第一期消費券推出三周後，銷售情況有所明顯回落。她預期，市民領取第二期消費券後，未必如第一期般即時衝動消費，部份消費或延至11月尾，甚至聖誕節。



謝邱安儀今早於港台節目《千禧年代》表示，去年8月疫情嚴重，防疫措施亦較嚴謹，零售市道較差，認為今年8月份零售業按年有11.9%的升幅屬預期之內，「（業界）無超級期望回到過往水平」。她續稱，部份行業如眼鏡、鞋履類等，升幅達六成，超出預期。不過她亦強調，其實6、7月的零售額有下跌，不少消費延後至8月，可能有「左袋交右袋」情況。

香港零售協會主席謝邱安儀（資料圖片）

對於消費券的提振效果，謝邱安儀表示，派發的第一日確有驚人升幅，部份商戶表示生意額倍增，第一周表現良好，第二周有回落但仍不俗，第三周則有明顯回落，第四周就已趨平淡。她預期市民領取今期消費券後，未必如第一期般即時消費，可能會先留意不同商戶優惠；另外由於臨近年尾，本身都屬消費旺季，部份消費或會延至11月底至12月初，甚至聖誕節。