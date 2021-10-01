消費券｜550萬人今領取第二期　有約200人因資料有誤終仍未能領取

第二期消費券今日（10月1日）起發放，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今早於港台節目表示，早前收到19,000名市民補交資料登記，當中有17,000宗已獲確認，今日起可領取消費券，但當中有200多人由於提供的資料仍有問題，仍未可領取，政府已聯絡相關人士，不過部份未有接聽電話。她又稱，有1,300宗屬重覆登記，當中部份人不知道需拍卡領取，誤以為自己登記時出現問題而無法領取。



政府表示，已透過四間儲值支付工具營辦商，向約550萬名在7月17日或之前，完成電子登記的合資格市民發放第二期消費券。王學玲今早在港台節目《千禧年代》表示，以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK收取消費券的市民，其消費券已直接存入其帳戶；用八達通的市民，則需到便利店或港鐵站公共交通補貼領取站等拍卡領取。

▼9.2數百人排長龍補辦消費券▼



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早前有大批長者，由於未能領取消費券，於是在太子始創中心的消費券計劃秘書處排隊，等候補交資料。王學玲表示，一共收到19,000宗登記補交資料，當中17,000宗已獲確認，今日獲發第一期消費券。不過她亦指，有大約1,300宗屬重覆登記，相關市民之前已成功登記，部份人不知道八達通需拍卡領取，誤以為登記有問題。她續指，有200宗補交資料後，其資料都仍有問題，例如身份證簽發日期有誤，故仍未可領取。她表示，已向相關市民發短訊，以及致電通知，然而部份電話未有人接聽。至於其餘約300宗登記，她表示並不符合領取資格。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲。（資料圖片／歐嘉樂攝）

談到消費券的效果，王學玲表示，派發第一期後，消費氣氛暢旺，亦有調查顯示市民願意花費更多金錢，認為有正面效果。她又稱，四間儲值支付工具營辦商多了約300萬名用戶，商戶亦增65,000間。