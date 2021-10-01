消費券｜蘋果店外排長隊一攞錢即花光　同學：家人合力買電腦畀我

第二期消費券金額今日（10月1日）起發放，加上今日是國慶假期，不少市民到商場購物。新款iPhone剛推出，不少人到apple store分店排隊買機，就讀中五的譚同學花了父母及一名姨姨，合共三張用Tap & Go平台領取的消費券，購買了一部蘋果電腦，「如果唔係有呢嚿錢，我大學先有機會買到啦，但政府限制住金額平台又分批派，要買都幾煩。」



亦有市民一大早已經花費一半消費券，笑言，「唔用又要畀返政府，唔可以益返佢。」不少店舖貼出以電子消費模式付款的購物優惠，大多數是購物滿一個金額，下一次光顧時可以使用店舖派發的現金券。



第二期消費券金額今日（10月1日）起發放，以Tap & Go拍住賞、AlipayHK及WeChat Pay可獲派餘下3000元的金額，八達通則拍卡獲2000元。中午時間已有不少市民到大型商場購物。新款iPhone剛推出，不少人到蘋果專門店外排隊買機，每時段有30多人在門外等候。

就讀中五的譚同學花了父母及一名姨姨，即三張Tap & Go消費券購買了一部Macbook Air，他顯得雀躍説，「我戴咗口罩你睇唔到咋，其實我好開心笑緊。」他坦言是一份「遲來的生日禮物」，因為消費券而得到。

譚又説，早前於家中已以zoom方式上課，但電腦運作很慢經常「死機」，早已想更換電腦。政府派發消費券，令他可以有「藉口」要求獲得到人生首部蘋果電腦上課，「如果唔係有呢嚿錢，我大學先有機會買到啦，但政府限制住金額平台又分批派，要買都幾煩。」期望將來再有機會「派錢」，可以有更簡單方法。

就讀中五的譚同學花了父母及一名姨姨，即三張tap & go消費券購買了一部蘋果電腦，他顯得雀躍説，「我戴咗口罩睇唔到，其實我好開心笑緊。」(歐嘉樂攝)

沙田新城市廣場內，早上有不少市民行逛找尋心儀的「禮物」，不少店舖貼出以電子消費模式付款的購物優惠，大多數是購物滿一個金額，下一次光顧時可以使用店舖派發的現金券。

譚女士與妹妹等早已買得大包小包，買了一些護膚品及日常用品，她説，「係一早去地鐵拍卡買嘢架！一陣就洗咗千幾蚊啦！」譚説自己將會到英國渡假，購買多一些用品到當地使用，「3000蚊好快洗晒，我最多會貼少少咋！政府又要限時限刻洗晒佢，好鬼孤寒，之後又要收返，我得返一個月可以用，要快脆用。」又指會建議家人購買按摩椅，較為化算，「就係有消費券先會買呢啲嘅啫，買按摩椅又可以做吓運動幾好。」