中九龍幹線地基工程致啟德隧道旁道路沉降超標　路政署指令停工

路政署今晚（3日）公布中九龍幹線項目在進行啟德通風大樓及行政大樓地基工程期間，鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點，在9月30日錄得超逾預設停工指標（25毫米）的沉降。按現行機制，路政署已指令承建商停止相關地基工程，並須進行評估，並已安排承建商進行加固措施，包括以灌漿方法改善鄰近地質情況。



中九龍幹線項目在進行啟德通風大樓及行政大樓地基工程期間，鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點，在9月30日錄得逾停工指標的沉降。（資料圖片/陳永武攝）

啟德隧道行政大樓結構仍然安全

路政署表示，接獲有關報告後，已派員視察工地附近的啟德隧道、啟德隧道行政大樓及周邊構築物及公用設施。

署方指，根據今日最新的監測數據，鄰近上述工地的公眾設施只錄得低於預設預警指標（10毫米）的輕微沉降，啟德隧道行政大樓亦沒有錄得超逾預設停工指標的沉降。承建商的獨立檢測顧問已為有關設施作進一步檢查及評估，確認目前有關設施的結構及其運作仍然安全。

已進行加固措施 若復工會向公眾交代

路政署已安排承建商進行加固措施，包括以灌漿方法改善鄰近地質情況，目前有關的沉降情況已趨穩定；又已要求承建商制訂相關緩解措施，採取減少對有關上述構築物及公用設施影響的施工方法，同時會繼續聯同承建商及駐工地工程人員監測相關情況。

署方表示，在接獲承建商的緩解措施方案及復工要求後，會以確保上述構築物及公用設施結構及運作安全的原則審批有關建議。若承建商同時建議調整相關工程的監察指標，路政署會考慮持份者及相關政府部門的意見後，按情況考慮承建商所提出的建議，當要求復工獲得接納後，會向公眾公布。