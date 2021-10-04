中小學點人頭減23班　張勇邦指若移民潮及疫情持續　情況或更惡劣

教育局上月中到學校「點人頭」，以核准本學年開辦的班級數目，計算學校教員編制及撥款額。相對本年3月批核的2021/22學年總班數，公營小學一共減少15班小一；公營中學共減少8班中一。

資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（4日）在港台節目《千禧年代》指，今次「點人頭」已計及部份跨境學生，於較寬鬆情況下仍需要再減班。他估計，若移民情況持續及疫情通關無期，情況會更為惡劣。他建議政府應審視短中長期應對方法，包括全港推行小班教學。



資助小學校長會名譽主席張勇邦。（資料圖片）

資助小學校長會名譽主席張勇邦指，今次「點人頭」計及部份跨境學生，於較寬鬆情況下仍需要再減班，實際情況更差。他指，若移民潮持續，加上疫情下未能通關，及國際學校到內地開設分校等因素，日後或有更少跨境生到港，估計情況會更為惡劣。

此外，雖然教育局容許保留超額教師最多三年，張勇邦指若學生數目持續下降，屆時需要減人手會影響教師士氣及教育質素。他指，政府應考慮短中長期應對方法，包括全港推行小班教學。被問到或會影響部份收生無問題的學校，他認為政策涉及公平性，不涉及選擇情況。

教育局於9月15日點算公營學校實際在學人數後，相對本年3月批核的2021/22學年總班數，小學一共減少15班小一；中學則減少8班中一。因調整班數出現的超額教師，可按既定機制獲保留至2021/22學年完結；而因小一學生人口下降以致總班數減少而出現的超額教師，則可獲保留最多三個學年。