消委會｜新學年中小學書價平均加2.4%超通脹　小學生書費近3100元

消委會調查發現，今年7月的教科書價格調查發現，逾9成的中小學書簿費在2021/22學年加價，整體平均升幅為2.4%，加幅追回去年同期通脹，若連同作業及補充練習，小學及中學生新學年平均購書費分別為$3,083及$2,887，較上學年上升5.3%及3.6%，升幅顯著高於同期0.4%的通脹。另外，調查又顯示，書商提供的中學及小學購書折扣，分別按年減少4%及6%。



消委會調查發現，今年7月的教科書價格調查發現，逾9成的中小學書簿費在2021/22學年加價，整體平均升幅為2.4%，加幅追回去年同期通脹。（資料圖片）

小學書費按年升5.3% 中學增3.6%至平均$2,887

消委會以隨機抽樣方式，取得57間小學和50間中學的書單，結果顯示，新學年小學平均購書費為$3,083，按年顯著上升5.3%，升幅高於去年的2.8%。

高小新學年的平均購書費（$3,181）則高於初小（$2,984）。按照科目分析，中文、英文、數學及常識科的平均購書費由常識科$501至英文科$803不等；其餘科目的購書費則不高於$230，以普通話科及音樂科的平均購書費相對較高。

初中英文科書費最貴

至於中學的平均書簿費為$2,887，按年上升3.6%，同樣較去年的1.9%升幅高。按照科目分析，初中每級的英文科平均購書費最高，約$721，其次為綜合科學、數學及中文科，平均購書費由約$463至$492。餘下科目的平均購書費則不高於$340。

消委會又指，值得留意今年書商向中小學提供的購書折扣明顯減少。（資料圖片）

六成中學未定公社科用書

另外，公民與社會發展科今年九月起於中四級推行，取代通識教育科，明年才出版教科書。消委會指，根據所收集的書單顯示，6成調查的中學尚未落實該科目的用書，書單普遍將公社科的用書列為「開學後另作安排」、「校方集體訂購」等；3成中學則安排學生購買由個別出版社出版的通識教育銜接教材（約 $150）；其餘中學轉為由校方提供自編教材，或書單未有列出該科目。消委會指，由於改革通識教育科後的購書情況與上學年不同，故是次未能直接比較兩學年的開支。

書商向學校提供購書折扣銳減

消委會又指，值得留意今年書商向中小學提供的購書折扣明顯減少。39間小學（72%）獲較高的86折至89折優惠，數量較去年調查少6%；7成中學（33間）獲書商提供89折至9折優惠，數量較去年的調查少4%。