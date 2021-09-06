調查：7成環保餐具無成份列表　12%含類塑膠物料　環團促規管

市面有不少標榜「綠色」、「環保」的可降解即棄餐具，但環保協進會上月抽查25種聲稱「環保」的即棄餐具，超過七成沒有列明成份，更有3款產品含與塑膠類似機能、較難降解的PLA及澱粉合成物。 就「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢將於本月8日結束，環保協進會提出3項建議，包括要求生產商需列明即棄餐具成份資料。



類塑物料進入回收系統 無助環保

環保協進會上月在市面上抽查25種聲稱「綠色」、「環保」的即棄餐具，發現有近六成半產品在銷售時使用「100%植物製」、「100%天然物料製作」等字眼，但實際上，當中超過七成產品均沒有列明成份，部分僅稱環保物料或植物纖維製。

在標榜「無塑」的三成半產品中，有3種產品含有與塑膠有類似機能的聚乳酸（PLA）及澱粉合成物（即政府考慮納入管制類別）。環保協進會高級項目主任林嘉瑜指，這些材質需要特定環境或工業用堆肥設施才能降解，相關物料混入回收系統反會降低塑膠品質。

「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢期將於本月8日截止，環保協進會提出3項建議，包括管制生產商列明即棄餐具成份資料等。 （黃穎津攝）

環團促定義即棄塑膠餐具 管制成份標籤

「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢本月8日完結，環保協進會總監邱榮光就此向政府提出3項建議，包括管制即棄餐具成份標籤，定義即棄塑膠餐具，避免市民被未列明成份的「環保餐具」所誤導；提前實施預計於2025年實施的管制即棄膠餐具措施，避免一方面進行廢物徵費，另一方面繼續製造即棄餐具廢物；加強回收支援，增設更多回收點及餐具租借支援：「宜家問題係環保餐具無標準可以跟，標籤應標明成份，可降解溫度、濕度，先係真正環保餐具。」