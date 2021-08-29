環保署擬2025年全面禁即棄膠餐具　咖啡店︰好難搵到杯蓋符合要求

聯合國領導的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）日前發表報告稱氣候變化已無可避免及不可逆轉，令社會再度關注環保的議題。環境保護署於上月初發表諮詢文件，建議立法分階段管制即棄膠餐具，目標約於2025年實施。綠領行動則表示支持政府的措施，建議可仿傚台灣和歐洲推行可重用餐具服務，顧客可用按金方式租借餐具，並到港鐵站、便利店，此類覆蓋面較廣的地點歸還。

不過該措施同樣管制可降解的氧化式、可分解塑膠和生物降解塑膠，有支持環保多年的咖啡店亦坦言，難以符合政府的要求，認為政府須找出可替代餐具。「雖然有紙杯蓋作為替代，但畀顧客嘅體驗較差，半個鐘後會變成噁心嘅狀態，好難搵到一個杯蓋迎合到要求。」



環保署擬管制可分解塑膠和生物降解塑膠餐具

環境保護署於上月初發表諮詢文件，建議推行「管制即棄膠餐具計劃」，建議立法分階段管制即棄膠餐具，首階段全面禁止即棄發泡膠餐具，目標約於2025年實施。該公眾諮詢為期2個月，將於9月8日截止。研究報告建議，立法分階段管制即棄膠餐具，包括發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（叉、刀和匙）、碟、杯、杯蓋、食物容器（碗和盒）及食物容器蓋，並因應個別特殊情況提供豁免。至於標榜可降解的氧化式、可分解塑膠和生物降解塑膠，也同樣納入管制。

咖啡店︰政府須找出可替代餐具

綠領行動合作餐廳、位於元朗的「ONETHIRDCOFFEE」店主黎達信，多年來身體力行支持環保。他說，由2019年8月底開業起，已不設塑膠餐具，更向顧客提供5元的自備餐具優惠。現時咖啡店的外賣餐具全由環保物料製成，例如外賣杯使用環保紙混合粟米膠的可分解杯，每隻杯成本2元，但下雨天時1.5小時內會自行溶解，因此有時候需提供兩隻紙杯。至於飲管方面，咖啡店則向顧客提供越南製的蒲草飲管，或616級別不鏽鋼飲管。

黎解釋，616級別的不鏽鋼飲管優點為容易清潔、生鏽及滋生細菌機會減低，理論上「一支可以用成世」。不過該不鏽鋼飲管成本較高，約100元一支，因此店舖僅購入了30支。而蒲草飲管成本較便宜，0.3元一支，通常在不鏽鋼飲管未清潔完成時作為替代。不過黎指，蒲草飲管每支粗幼不一，吸啜時容易損壞，但有顧客因擔心不鏽鋼飲管的衞生，而要求改用蒲草飲管。

問到政府計劃分階段管制即棄膠餐具，黎達信坦言，推行上具有一定困難，相信措施將影響依賴外賣的餐飲業，認為政府須找出可替代餐具。「始終好多嘢都取代唔到，以杯蓋為例，雖然有紙杯蓋作為替代，但畀顧客嘅體驗較差，半個鐘後會變成噁心嘅狀態，好難搵到一個杯蓋迎合到要求。」

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綠領行動︰可仿傚外國推行可重用餐具服務

綠領行動項目經理張建業建議，可仿傚台灣和歐洲推行可重用餐具服務，例如台灣政府便與外賣平台合作，顧客可於訂餐頁面中，選擇可循環使用餐具，於用餐後則到附近的便利店或餐廳等地歸還。他認為，港府亦參考該模式資助環保公司，設可重用餐具服務，顧客可用按金方式租借餐具，並到港鐵站、便利店，此類覆蓋面較廣的地點歸還。

黎達信則對可重用餐具的方法抱有保留，指咖啡店雖然提供5元的自備餐具優惠，但效用有限。現時咖啡店每售出100杯咖啡，僅得2至3杯為自備咖啡杯。他估計，由於顧客不願清洗餐具，抱著「拎住隻杯出去唔使煩」的心態。他續指，假設咖啡售50元一杯，咖啡杯按金為50元，意味顧客需付上100元，同時顧客亦會咖啡杯的衞生問題，認為具一定的心理關口，「拎走咗又洗唔洗好呢？洗返隻杯又好似做多咗嘢。」

因此黎建議政府加強大眾的環保教育，例如市民不會將可生物降解塑膠杯放進回收箱，而直接丟進垃圾箱。但該杯隻在堆填區會轉化為甲烷，形成次生污染，同樣令溫室效應加劇 ，「就算隻杯喺堆填區分解都冇用，政府唔會喺堆填區種樹。」他亦以手抽紙袋的教育為例，指開業第二年僅使用50個手抽紙袋，「顧客本身好理所當然拎袋，但只要問多一句，需唔需要紙袋，佢哋就會諗，問得多唔會拎。」

「ONETHIRDCOFFEE」店主黎達信（左）、綠領行動項目經理張建業（右）。（歐陽德浩攝）

綠領行動推「絕膠」活動 集齊印花送20元現金券

綠領行動早前於2019至2020年間，獲政府資助推行「全城絕膠大行動」，邀請餐廳食肆主動「絕膠」，即不售賣過度包裝產品，或不主動提供即棄餐具予顧客，當時計劃共有逾100間商戶獲發「絕膠」商戶標籤。商戶名單網址如下︰絕膠地圖

而綠領行動由2020年12月起，「全城絕膠大行動」續獲《環保基金》資助，推動「絕膠經濟圈」，雖然首階段即將結束，但為加強市民自備可重用餐具的誘因，綠領行動將於今年10月15日起，推行「買外賣、帶盒、走餐具」的第二階段活動，並邀請元朗共30間食肆參與，市民只要集齊目標印花數量後，可獲發20元現金券，於參與計劃的食肆使用。