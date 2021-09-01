環團支持規管即棄膠餐具　倡政府推環保產品認證真「走塑」

政府上月初發表諮詢文件，建議推行「管制即棄膠餐具計劃」，計劃全港食肆分階段「走塑」，並就此進行公眾諮詢。有團體對政府規管即棄膠餐具表示支持，認為將會有助減少產生廢物及配合國際間的「走塑」趨勢。團體又建議，日後應如同能源效益標籤一樣，透過認證規管各類即棄餐具，確保市民和餐飲業界能購買真正的環保產品。



據估計，2019年港人全年共棄置146億件膠刀叉，即每人每日棄置5.3件膠餐具。（資料圖片）

環保署於上月初發表諮詢文件，建議立法分階段管制即棄膠餐具，首階段全面禁止即棄發泡膠餐具，目標約於2025年實施。該公眾諮詢為期兩個月，將於9月8日截止。研究報告建議，立法分階段管制即棄膠餐具，包括發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（叉、刀和匙）、碟、杯、杯蓋、食物容器（碗和盒）及食物容器蓋，並因應個別特殊情況提供豁免。至於標榜可降解的氧化式、可分解塑膠和生物降解塑膠，也同樣納入管制。

環保促進會表示，同意政府於首階段，禁止食肆提供所有即棄塑膠餐具予堂食顧客，但建議到第二階段，應擴展至禁止食肆提供任何物料而製的即棄餐具，取而代之食肆應提供可重用餐具予堂食顧客。該會又指，同意政府分階段禁止向外賣提供即棄塑膠餐具，並建議食肆不得免費提供其他非塑膠物料而製的即棄「食具」（即刀、叉、筷子等容器以外的餐具），認為透過經濟導向，長遠才能改變市民習慣，鼓勵消費者自備食具。

環保署於上月初發表諮詢文件，建議立法分階段管制即棄膠餐具。（資料圖片）

此外，環保促進會指出，一些替代即棄餐具標榜用紙或植物纖維等非塑膠物料製造，其實不少都添加了塑膠防水塗層，因此建議政府利用環保標籤或環保產品認證，經由第三方進行測試和核實，規管市場上售賣的各類物料而製的環保即棄餐具；同時建議禁止銷售即棄膠餐具予消費者，例如超級市場和便利店等。能夠上架的即棄餐具替代品，必須獲得環保產品認證，確保消費者只能買到對環境影響相對較少的即棄餐具。

環保促進會行政總幹事何惠萍表示，在管制即棄塑膠餐具方面歐洲國家比亞洲國家推行得較易，而香港相比鄰近國家如韓國等，政策亦未成熟。她認為，政府現階段應與不同業界溝通，了解他們遇到的困難；亦應為「環保餐具」定下標準，讓業界能清晰分辨。