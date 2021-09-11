餐具禁膠｜環保署收8000意見書稱反應正面　環團促提早兩年實施

港府早前推出「管制即棄膠餐具計劃」諮詢，建議2025年起禁止餐廳提供發泡膠餐具，以及堂食亦禁止「派膠」。諮詢期已於9月8日結束，環保署回覆《香港01》查詢時表示，初步點算合共收到8,000多份意見書，社會各界普遍對建議反應正面，料明年啟動立法程序。

環保團體綠色和平指，諮詢期內曾製作意見書範本，讓同意綠色和平倡議的市民轉寄環保署，最後共有5,000人索取。範本中批評港府計劃2025年才開始首階段禁發泡膠餐具太慢，促提早兩年於2023年實施，並要求環保署推動及協助餐飲業界，提供可重用餐具租借配套。

有餐飲業亦指，不少食肆對諮詢反應積極，初步統計有75%受訪餐飲業人士支持立法。惟認為當局在膠餐具替代品方面，未有清晰指引，故要求港府列出合資格替代品類型。



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環保署今年7月推出「管制即棄膠餐具計劃」公眾諮詢，當中估算2019年，每名港人年均棄置1,940件膠刀叉。當局建議2025年起，禁止餐廳外賣派發泡膠餐具，堂食亦不准「派膠」。環保署指，諮詢期收集的8,000多份意見書中，普遍對建議反應正面，強調會仔細研究及考慮收到的有關意見以制定未來路向。

綠色和平︰5000人索範本 促提早兩年禁發泡膠餐具

環保團體綠色和平表示，諮詢期有超過5,000人同意其倡議，並索取諮詢意見書，電郵予環保署。團體批評，現時建議方案中時間表進程太慢且矇糊不清，推行首階段管制措施需要等到2025年，第二階段更是遙遙無期。因此意見書中促請當局加快步伐，第一階段前於2023年實施；第二階段推前至2025年實施。

另外，綠色和平的意見書中又要求當局設立「可重用餐具配套時間表」，推動可重用餐具的普及以防止污染轉移。對於當局建議豁免預先包裝食品附帶的即棄膠餐具，綠色和平亦反對豁免，促「真正杜絕膠餐具生產和使用」。

餐飲業支持 望當局設指引訂明合格替代品

香港餐務管理協會主席梁振華表示，據其了解業界對諮詢反應積極，其協會中有約300個會員向政府遞交意見書，當中75%支持管制即棄膠餐具立法，並同意應分階段實施。然而梁振華又直言，不少意見反映政府未有即棄膠餐具替代品的清晰指引。

梁認為，雖然餐具供應商有眾多替代品，但業界不知道是否符合法例要求，「希望環保署整個名單，話畀我哋知邊啲得、邊啲唔得，唔係買咗都得物無所用」。