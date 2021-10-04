無業男涉姦女同志　被稱姐姐未作澄清　被告解釋：覆唔切短訊

無業男在女同志交友應用程式結識女子，相約到酒店房間玩性虐（SM)遊戲時涉強姦案續審。無業男今日（4日）出庭自辯，他稱自己曾用多個交友軟件，亦曾網友見面發生性關係，他解釋起初女事主叫他「姐姐」時未作澄清，是因為「覆唔切」，他與女事主後來談及不少露骨話題，當時他認為或有機會與對方性交或進行性虐待，也認為對方的性觀念較開放。



生活枯燥上網交友

被告曾子豪(30歲)自辯時透露，他未婚，會考英文科成績僅僅合格，因生活枯燥、圈子小，所以上網交友，曾使用多個交友軟件，包括Tinder、Skout，也承認曾與網友見面發生性關係。

指涉案女同軟件未禁男性使用

他表示，知道交友軟件「Butterfly」是女同志會使用的軟件，但軟件沒有禁止男性使用，他沒有留意軟件簡介寫有「女同志專屬app」，他在頁面選擇「TB」只因為貪快，他知道「TB」意指男性化的女姓。

被告曾子豪(左)自辯時稱佑「Butterfly」是女同志交友軟件，但沒有禁止男性使用。(資料圖片)

指X在提「姐姐」後講了其他話

被問到為何被女事主X叫「姐姐」時不作澄清，被告解釋因為之後X又講了其他說話，他「覆唔切」，而且起初只是打算閒聊，未有認真看待。

認為X接受能力強

他承認之後與X的對話露骨，包括談及性虐待話題、提到「咁由朝插到你晚」等，他當時認為或有機會與X性交或進行性虐待，也認為X對性觀念較開放，接受能力強。

被問到是否喜歡玩SM，他稱「可有可無」，但承認有4至5年進行性虐待的經驗，亦只與女姓進行過性虐待。

被告曾子豪，30歲，被控1項強姦和1項非禮罪，控罪指被告於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內，強姦和非禮女事主X(案發時約20歲)。

案件編號：HCCC34/2021