無業男涉姦女同志　事主指被告樣子白淨兼矮　故未留意是男兒身

無業男在女同志交友應用程式結識女子，相約到酒店房間玩性虐（SM)遊戲時涉強姦案續審。事主X接受辯方盤問時稱，因被告樣子「白淨」且身形較矮，加上亦有愛男裝打扮的女生喜穿「孖煙通」，故未留意被告是男人。X又稱事後曾掙扎應否報警，亦擔心要接受警方檢查身體，惟她想到過往雖有聞有男性在女同平台假扮女性，卻一直未有相關報道，她認為需要把她的親身經歷告知大眾，最後決定報警。



被告樣子白淨身形矮小

辯方律師就女事主X早前供稱，被告進入酒店房間後，至把陽具插入X的私處，都未有說話，律師指出被告在此期間有說話，包括把低溫蠟滴在X身上時，曾問X是否覺痛楚。X同意被告有開口問及她。

律師又質疑，X在性交前竟未能察覺被告是男兒身。X解釋，被告樣子「白淨」，過程中亦未有脫下衣物。同時，被告的身形亦較矮。

女事主X指被告曾子豪(左)樣子白淨及較矮，且有些愛男裝打扮的女生也會穿「孖煙通」，故未留意他是男人。(資料圖片)

被告怕被事主皮膚敏感傳染

律師續指，X在案發日皮膚敏感，被告為避免遭傳染而未有脫下衣物。法官質疑X如何得知被告的想法，律師即稱被告作供時會提及此事。

辯方續指被告與X在性交前曾多次擁抱，被告脫去長褲後只穿「孖煙通」。被告與X性交時X把他推開，被告的下體已離開了難X的身體，X便問被告為何未有使用安全套。X否認辯方說法，又稱部份「TB(Tomboy,即愛作男裝打扮的女生)」也會穿「孖煙通」，因此她當時仍認為被告是女性，但她承認曾向被告說：「X，乜你係仔嚟架」。

X哽咽稱想把經歷告知大眾

律師又指，X在酒店時不肯定是否被強姦，她是在社工等鼓勵下才報警。X即澄清社工等並非鼓勵她報警，她亦肯定自己遭強姦，才決定報案。X又稱案發後內心曾掙扎應否報警，擔心事件公開後會影響她日後的工作機會。此外，報案後警方或會使用儀器檢驗她的身體，她要考慮可否接受該些檢查。

她有聽聞有男性會在女同志平台中假扮女性，卻未見相關報道，她認為她所說的都是事實，故想將自己的親身經驗告知大眾，最後決定報警。X講及此事時亦不住哽咽。X作供完畢，案件明續。

被告曾子豪，30歲，被控1項強姦和1項非禮罪，控罪指被告於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內，強姦和非禮女事主X(案發時20歲)。

案件編號：HCCC34/2021