警長在反賭博行動中　涉向負責人建議買下新麻雀　被控行為失當

大埔警區的一名警長在處理一宗反賭博行動時，見到兩副全新而未有被下令須檢走的麻雀，涉向賭場管理人提議用100元買走，之後亦有把該兩副麻雀帶上警車。警長事後被控一項在公職中行為失當罪，案件今(4日)在粉嶺法院開審。被告同隊的警員供稱，指被告當天曾向的賭場負責人稱：「一百蚊同你買咗佢。」並單眼打了個眼色，該負責人回應：「阿sir你攞去啦。」控方指有在場警員曾聽到被告說：「返去有麻雀打。」



被告黃文浩（34 歲），被控一項在公職中行為失當罪，指他於 2020 年 8 月 4 日，身為警員，在執行職務的過程中，無合理辯解不合法地作出失當行為，即在粉嶺和隆街 22 號地舖調查時，接受、獲得或挪用兩副麻雀；並隱瞞或未有申報。

上司巡視未指示要檢走兩套全新麻雀

控方案情指，大埔特別職務隊當日在粉嶺進行反賭博行動，他們到達涉案單位後，發現有兩張枱麻雀、8名賭客。督察馮達仁亦有到場巡視，發現兩副未有開封的全新麻雀，認為與案無關，故未有指示下屬檢走。被告同隊警員聽到被告欲以 100 元向賭場負責人購買兩副麻雀，又有警員聽到被告表示：「返去有麻雀打。」。被告之後帶同兩副麻雀及閉路電視機盒到警車。

證物警匯報未有指示如何處理

控方續指，證物警員向督察匯報時，提到被告曾檢走兩副麻雀，但沒有給指示應如何處理。督察與總督察江偉峰接見同隊兩名警員，得知事件後再接見被告。被告承認除了4 副在麻雀枱檢獲的麻雀外，並把兩副全新麻雀帶上警車，但沒有指示處理，認為沒有需要交代，認工作上有疏忽。

向賭檔負責人提議兼單眼

警員張耀永（音譯）供稱，他是其中一名有參與當日行動的警員，負責駕駛警車接載隊員，他到場後亦有進入單位，被告指示他拘捕賭檔的負責人。他在房內向賭檔負責人凌裕文錄口供時，聽到另一警員問：「祥哥（被告），呢兩副使唔使 seize （檢取）？」被告回應：「唔使，等我嚟。」張轉身見該警員指著地上兩副麻雀，被告拿起並問凌說：「一百蚊同你買咗佢。」張指被告並有單眼示意，凌回應：「阿 Sir 你攞去啦。」張稱被告之後指示他押解凌到上水警署，他曾要求增加人手但被告未有理會。

張稱他當日駕車回大埔警署後下班。翌日被督察馮達仁問及車上「多咗兩副麻雀」，又問他行動時有何事發生，張遂把所聽到的對話告知馮。

案件編號：FLCC338/2021