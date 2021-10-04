童軍中心年初辦百人榮休宴　民政署隔半年提檢控　搞手涉違限聚令

香港童軍總會前九龍地域一名前高層退休，被傳媒踼爆於今年4月在尖沙嘴香港童軍中心舉行榮休宴，筵開34席，招待逾百人，涉違限聚令，事隔大半年，當局調查終有進展。

民政事務總署轄下牌照事務處今（4日）根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），向法院申請發出8張傳票，分別向香港童軍總會中心8樓一會址（香港童軍總會－總監俱樂部）的牌照持有人、餐飲服務供應商及其兩名負責人，以及3名涉嫌在上址組織羣組聚集的人士提出檢控，案件會安排在法院審理。



香港童軍中心於今年4月舉行榮休宴，有百人出席，較防疫措施所容許多4倍。（資料圖片）

被告涉違餐飲處宴會上限20人規例、限聚令

民政總署發言人指，根據調查，該會址的牌照持有人、餐飲服務供應商及其兩名負責人在2021年4月10日，涉嫌違反食物及衞生局局長按第599F章就會址發出的相關規定及指示，容許及安排會址內的餐飲處所舉辦一個人數超過當時規定的20人上限的宴會活動。此外，該餐飲服務供應商及3名香港童軍總會的人士，分別因容許受禁羣組聚集及組織有關宴會，涉嫌違反第599G章有關羣組聚集的相關禁令。

發言人表示，牌照處在審視所有資料後已經向法院申請向該會址的牌照持有人發出一張傳票、向該餐飲服務供應商及其兩名負責人發出4張傳票，以及向該3名在該會址組織有關宴會的人士發出3張傳票，案件會安排在法院審理。

牌照處表示，會繼續積極採取嚴厲執法行動，在全港各區會址加強巡查，確保處所負責人及訪客緊遵預防及控制疾病規例下的相關規定。政府再次呼籲市民嚴格遵守各項防疫措施，以減低2019冠狀病毒病在社區散播的風險。