無業男涉姦女同志　被告稱有男人聲兼有露腳毛　無隱瞞其男性身份

無業男在女同志交友應用程式結識女子，相約到酒店房間玩性虐（SM)遊戲時涉強姦案續審。無業男今午（4日）自辯時表示，事發當日二人在酒店房內約一小時，有進行性虐待，他亦明顥是男人聲，脫下外褲時亦有露出腳毛，且二人親熱時他有生理反應，認為事主應可知他是男性，惟他進入事主身體後，事主卻問：「咩嚟？」他大惑不解，心想：「仲可以係咩嚟？」至女事主把他推開，他亦感到愕然，並強調沒有刻意隱瞞男性的身份。



被告曾子豪(30歲)下午繼續自辯，他指二人事發當日在酒店房內見面時，他一進房便見到女事主X全裸自慰，及後二人擁抱及親吻，他亦向X施行性虐待，包括用鞭子打她的臀部及滴蠟，直至X感到痛，他便吹熄蠟燭及替X沖身。

被告曾子豪稱他明顯是男人聲兼有在事主面前脫外補露腳毛，強調並無刻意隱瞞其男性身份。(資料圖片)

被問咩嚟感愕然

被告續指，他替X沖身後，二人躺在床上，他發現褲子在沖身過程中被沾濕，於是在X面前脫下外褲，後來他用下體磨X私處，他亦有問X舒不舒服，X亦有回答舒服。及後他便進入X的身體，但X突然問「咩嚟？」此時他感到奇怪，心想「仲可以係咩嚟？」

以為弄痛對方被推開

被告稱，X之後推開他，但當時他只想到是否弄痛了X，或因為他沒有使用避孕套，所以X才推開他。X卻稱：「乜你係男人嚟，仲要無用套。」被告卻感到愕然，因為雙方已相處一小時，不解為何X當時這樣問。

認為X答舒服等於同意性交

被告解釋，他沒有問X是否需要使用避孕套，是因為當他用下體磨X私處時，X沒有大反應，因此覺得不用避孕套，X也不會強烈反抗。他又認為事前多次問X想不想他「插佢」等，X均答應，再加上進入X體內前，也曾問X舒不舒服，他認為X回答舒服便等於同意性交。

見X皮膚有紅疹不想肉貼肉

被問到為何當時整個過程都沒有脫衣，被告回道因為事件前半段涉性虐待，沒有需要脫衣，而且他見到X皮膚出紅疹，因此也不想與她「肉貼肉」。

男人聲兼脫外褲露腳毛

另外，被問到為何覺得X知道他是男兒身時，被告解釋雙方曾對話，他的聲音明顯是「男人聲」，他亦曾在X面前脫去外褲，X看到他的腳毛及腿後，應知道他是男性，雙方親熱時他出現生理反應，X應理感覺到，他否認有刻意隱瞞自己的男性身份。

被告曾子豪，30歲，被控1項強姦和1項非禮罪，控罪指被告於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內，強姦和非禮女事主X(案發時約20歲)。

案件編號：HCCC34/2021