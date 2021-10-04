官校學生會選舉　庇理羅士女子中學內閣落選　皇仁書院無效票三成

天后兩大官校庇理羅士女子中學及皇仁書院早前舉行學生會選舉。庇理羅士唯一候選內閣只得約3成人投贊成票，未能當選，為較罕見，料與選前兩個內閣研討合併爭議有關；有「官校之首」之稱的皇仁書院9月下旬也舉行學生會選舉，兩個候選「政黨」以14票之差決勝負，而無效票佔總投票人數達33%。



庇理羅士女子中學的候選學生會內閣落選。（資料圖片）

庇理羅士選舉無效票約一成

庇理羅士女子中學日前進行第35屆學生會選舉，只有一個內閣Lavelle參加。結果顯示，共有553名學生投票，當中有54人投白票或選票無效，即約一成，故有效票數只得499張。最終只得174人投贊成票，另有325人投反對票，即支持率只得約34.9%，未能當選。

資料顯示，在競選期間，兩個內閣曾解散及再重組，並變成一個內閣，事件在校內引起風波，出現有人被要求退出傳聞，Lavelle負責人作出解畫，但最終未能挽救。

皇仁書院。（資料圖片／廖文謙攝）

鄰近的皇仁書院學生會選舉則相對順利，由一號候選政黨Ortus與二號候選政黨Aqua爭奪。該校選委會上月下旬在ig上公布選舉結果，Aqua所得票數為264張，佔投票總人數 34.46%，以14票力壓Ortus當選。Ortus得票250張，佔投票總人數 32.64%。

皇仁書院學生會會員總人數有782人，當中766人投票，佔會員總人數97.95%，然而有效選票只有514張 (佔投票總人數67.1%)，無效選票數多達32.9%或252張。