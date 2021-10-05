新冠疫苗｜累計45宗離世前14日內打針報告　6108宗異常事件報告

本港新冠疫苗接種計劃至今推行了222日，接種率達67%。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（5日）召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。截至9月30日，衞生署共接獲6,108宗異常事件報告，包括有45宗打針後14日內死亡的個案，專家委員會已總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，19宗個案初步與疫苗沒有關聯。



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截至9月30日，衞生署共接獲6108宗異常事件報告，當中包括45宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案（佔疫苗接種總劑量的0.0005%）。專家委員會已評估該45宗死亡個案，並總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，委員會認為至今並未發現有不尋常的現象。

衞生署續指出，在疫苗接種計劃推行至9月30日為止，本港整體死亡率與過去三年同期數字相若，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

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