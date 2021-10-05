疫苗抽獎｜戲院商會全年睇戲套票幸運兒出爐　有個年齡群組又中獎

為響應快打疫苗計劃，戲院商會送出5套全年睇戲套票，每套包括365張電影禮券，可在全港任何一間戲院兌換一張2D正價戲票。相關得獎名單今日（5日）出爐，5名得獎者中又有一名A字頭身份證號碼市民，料為七旬以上長者。
得獎者名單：
Name: Lai K* P* A*****
ID: G120***(*)
Phone No: 9188****
Name: Leung C** W**
ID: A546***(*)
Phone No: 9456****
Name: Li K** Y**
ID: Y371***(*)
Phone No: 9735****
Name: Yan T** Y****
ID: Y521***(*)
Phone No: 6749****
Name: Lau C**** H**
ID: G608***(*)
Phone No:9318****
戲院商會疫苗抽獎在昨日舉行，得獎者可獲得365張電影贈券，每套最高價值約為50,000元。根據得獎者身份證號碼字母首，Ａ字開頭的得獎者料為七旬以上。在香港，雖然政府屢指長者接種率偏低，但他們在多次疫苗抽仍能成功中獎，而今次戲院商會其餘得獎人士估計有兩名為90後人士，另外兩名則應年約50至65歲。
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