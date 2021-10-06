流感疫苗資助計劃今展開｜8類人免費！5大副作用留神呢類人不宜打

【政府防疫注射計劃2021／免費流感疫苗／副作用】新冠肺炎疫情仍未平息，冬季流感高峰期又將來到，令不少網民關注流感疫苗問題。政府將於10月6日開展2021／22年度「政府防疫注射計劃」，8類合資格人士可免費接種流感疫苗。究竟哪8類人士合資格？要帶備什麼文件？流感針又有什麼副作用？哪類人不宜接種？本文一一解答。



政府10月6日開展2021／22年度「政府防疫注射計劃」。（資料圖片）

政府防疫注射計劃於周三（10月6日）起分階段展開，8類合資格人士可免費接種流感疫苗。

8類合資格人士＋接種疫苗地方、服務提供者▼▼▼

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所需文件▼▼▼

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根據政府防疫注射計劃，可免費接種流感疫苗的8類人士包括合資格孕婦、居於護理院舍的人、50歲或以上的人、有長期健康問題的人、醫護人員、年齡介乎6 個月至未滿12歲兒童、家禽業從業員、從事養豬及屠宰豬隻行業的人。

衛生署衛生防護中心強調，同時患上流感與新冠肺炎的患者，有較大可能出現嚴重併發症和死亡，而接種流感疫苗可減少住院的機會及留醫時間。

另外，「疫苗資助計劃」亦會於周三（10月6日）展開，香港居民的合資格群組，包括50歲或以上的人、孕婦、6個月至未滿12歲兒童或小學生、智障人士、領取傷殘津貼人士，及領取綜援類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士，可到參與計劃的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。

醫生名單請按此

流感疫苗有什麼副作用？有幾類人不宜接種！



流感固然要好好防範，但打流感針前可先看看流感疫苗或會出現的副作用，再決定是否接種。另外，原來有幾類人不宜接種，或接種流感疫苗時要特別小心！

流感疫苗5大副作用＋不宜接種人士▼▼▼

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雖然接種流感疫苗與以上不良情況未必一定有因果關係，惟若持續發燒或不適沒有減退，應諮詢醫生；如出現罕見和嚴重症狀，如蕁麻疹、唇或舌腫脹和呼吸困難，需要緊急治療。